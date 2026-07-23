Свой угол за 1,35 миллиона: за сколько можно купить комнату в Ленобласти и пригороде Петербурга

Цены на жилье в Петербурге кусаются всё больнее, но паниковать рано. Если бюджет ограничен, а свой угол нужен, стоит присмотреться к комнатам.
Аналитики BN.ru изучили рынок и выяснили, где еще остались адекватные ценники.
Покупаем в пригородах: от миллиона до трех
Если вы решили купить комнату в пригородных районах Петербурга, готовьте в среднем от 1,5 до 3 миллионов рублей. Цена за «квадрат» тут скачет от 109 до 198 тысяч.
- Курортный район — ожидаемо самый дорогой. Близость к заливу и статус «элитного отдыха» делают свое дело.
- Колпино и Пушкин — здесь самые бюджетные варианты. Это отличный выбор для тех, кому важна городская прописка, но нет лишних денег.
Что в Ленинградской области?
Тут всё зависит от того, насколько близко вы хотите быть к городу.
- Всеволожский район — это почти Петербург. За комнату здесь попросят около 1,9 млн рублей.
- В остальной области цены приятнее — в среднем 1,35 млн рублей. Разница почти в полмиллиона, так что есть смысл подумать о поездках на электричке.
Снимаем жилье: тройка «спасательных» районов
Лето — тяжелое время для арендаторов. Студенты и туристы разбирают всё подряд, а цены летят вверх. Но даже сейчас в городе есть три района, где можно снять комнату и не разориться:
- Красногвардейский район — абсолютный чемпион по дешевизне. В среднем комната обойдется в 14 600 рублей в месяц.
- Красносельский район — чуть дороже, около 14 700 рублей.
- Выборгский район — замыкает тройку с ценником в 15 400 рублей.
Несмотря на ажиотаж, в этих «спальниках» всё еще много вариантов для долгой аренды.
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