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Свой угол за 1,35 миллиона: за сколько можно купить комнату в Ленобласти и пригороде Петербурга

Опубликовано: 23 июля 2026 16:27
 Проверено редакцией
Свой угол за 1,35 миллиона: за сколько можно купить комнату в Ленобласти и пригороде Петербурга
Свой угол за 1,35 миллиона: за сколько можно купить комнату в Ленобласти и пригороде Петербурга
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В некоторых районах Петербурга еще остались «социальные» цены.

Цены на жилье в Петербурге кусаются всё больнее, но паниковать рано. Если бюджет ограничен, а свой угол нужен, стоит присмотреться к комнатам.

Аналитики BN.ru изучили рынок и выяснили, где еще остались адекватные ценники.

Покупаем в пригородах: от миллиона до трех

Если вы решили купить комнату в пригородных районах Петербурга, готовьте в среднем от 1,5 до 3 миллионов рублей. Цена за «квадрат» тут скачет от 109 до 198 тысяч.

  • Курортный район — ожидаемо самый дорогой. Близость к заливу и статус «элитного отдыха» делают свое дело.
  • Колпино и Пушкин — здесь самые бюджетные варианты. Это отличный выбор для тех, кому важна городская прописка, но нет лишних денег.

Что в Ленинградской области?

Тут всё зависит от того, насколько близко вы хотите быть к городу.

  • Всеволожский район — это почти Петербург. За комнату здесь попросят около 1,9 млн рублей.
  • В остальной области цены приятнее — в среднем 1,35 млн рублей. Разница почти в полмиллиона, так что есть смысл подумать о поездках на электричке.

Снимаем жилье: тройка «спасательных» районов

Лето — тяжелое время для арендаторов. Студенты и туристы разбирают всё подряд, а цены летят вверх. Но даже сейчас в городе есть три района, где можно снять комнату и не разориться:

  1. Красногвардейский район — абсолютный чемпион по дешевизне. В среднем комната обойдется в 14 600 рублей в месяц.
  2. Красносельский район — чуть дороже, около 14 700 рублей.
  3. Выборгский район — замыкает тройку с ценником в 15 400 рублей.

Несмотря на ажиотаж, в этих «спальниках» всё еще много вариантов для долгой аренды.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему в Ленобласти перестали расти цены на домики и глэмпинги.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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