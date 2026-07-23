Никаких лишних трат: как бюджетно отдохнуть в Нижнем Новгороде - скучно точно не будет

Однако в Нижнем Новгороде можно отдохнуть и бюджетно, при этом подобное никак не отразится на качестве поездки. Портал "ПСЖР" поделился подобным опытом.
Как добраться
Самым удобным способом станет поезд. Сюда из Москвы ходят скоростные поезда “Буревестник” и “Ласточка”. Если брать билеты примерно за месяц, то можно уложиться в 2000 рублей. Из Санкт-Петербурга добраться до Нижнего Новгорода удобно на поезде “Волга”. Стоимость билетов - от 3500 до 5000 рублей.
Как перемещаться по Нижнему Новгороду
Выгодным вариантом станет метро. В нем около 15 станций, однако этого вполне достаточно. Одна поездка обойдется в 40 рублей. Также можно рассмотреть троллейбусы, трамваи или автобусы. Одна поездка также стоит 40 рублей. Еще дешевле - передвигаться пешком, в ходе чего можно полностью пройти исторический центр.
Чем заняться в городе без разорения
- Посетить музеи. Сюда можно отнести краснокирпичное здание “Арсенал”, Нижегородский государственный художественный музей, центр “Рекорд”, галерею “Луна”, студию “Тихая”.
- Прогуляться по набережным. Обязательно посетите Стрелку, Нижне-Волжскую набережную, Верхне-Волжскую и Федоровского набережные.
- Изучить деревянное зодчество. Для этого придется отправиться в “Заповедные кварталы”, где находится 28 домов XIX-XX веков.
Где поесть на 1000 рублей
- Кафе “Библиотека”;
- Бар “Селедка и кофе”;
- Бургерная “Салют”;
- Кафе “Совок”.
Личный опыт
При посещении Нижнего Новгорода советую посетить Стрелку, откуда хорошо наблюдать закаты. Здесь Волга соединяется с Окой, поэтому место является уникальным.
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