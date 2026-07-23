Сон на высоте: почему не стоит закрывать глаза в полете — и как пережить перелет без стресса

Что происходит с организмом на высоте и как себе помочь

Полёты давно стали обыденностью, но салон самолёта — это экстремальная среда для тела: сухой воздух, пониженное давление, неподвижность. Неудивительно, что после рейса многие чувствуют себя не лучшим образом.

Почему на борту всё иначе

На высоте организм реагирует предсказуемо, и многие «странности» перелёта имеют научное объяснение. Например, из‑за влажности ниже 12 % чувствительность к сладкому и солёному падает примерно на треть — отсюда ощущение пресной еды.

А вот вкус «умами» (как у томатного сока) почти не страдает и даже кажется ярче, поэтому этот напиток так популярен в полёте.

Как облегчить самочувствие: практичный совет

Чтобы свести дискомфорт к минимуму, достаточно нескольких простых действий:

пейте чистую воду в течение полёта — это снизит риск головной боли от обезвоживания;

при взлёте и посадке жуйте жвачку, глотайте или применяйте метод Вальсальвы (аккуратно выдохните, зажав нос) — так легче выровнять давление в ушах;

надевайте компрессионные гольфы при рейсах дольше 8 часов — они помогают избежать отёков и тяжести в ногах;

вставайте и прогуливайтесь по салону, когда табло «Пристегните ремни» выключено — это улучшает кровообращение.

Сон в самолёте: не всегда спасение

Кажется, что проспать весь рейс — лучший вариант, но на деле сон на высоте нередко даёт обратный эффект. Из‑за лёгкой гипоксии сатурация может опускаться ниже 90 %, а это сбивает циркадные ритмы.

В результате даже без смены часовых поясов человек чувствует себя разбитым. Иногда полезнее бодрствовать в полёте и полноценно отдохнуть уже на земле.

Вывод

Условия в салоне самолёта ощутимо влияют на самочувствие, но большинство неприятных ощущений можно смягчить простыми мерами. Главное — не игнорировать базовые правила: пить воду, двигаться, помогать организму выравнивать давление.

Так перелёт станет заметно комфортнее, передает автор канала "Странник | Туры по России и миру" (18+).

Личный опыт автора

Раньше я старалась проспать весь полёт, а потом долго приходила в себя — голова гудела, ноги отекали. Теперь беру с собой воду, надеваю компрессионные гольфы и обязательно встаю пройтись, когда можно. Разница огромная: прилетаю бодрее и быстрее адаптируюсь к новому месту.

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