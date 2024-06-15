Путешествия на самолете

Есть несколько способов не разориться на перелете.
Шесть секретов, которые скрывает экипаж.
Вот что пассажиры забывают в самолете.
Статистика говорит, что бояться этого явления не стоит.
Некоторые пассажиры навсегда запомнятся бортпроводнице.
И почему сидеть рядом с детьми — хорошее решение.
90% туристов испытывают это ужасное состояние.
Это может произойти во время работы, а не отпуска.
Важно ничего не забыть.
Хозяйка питомца вынуждена обращаться в суд.
Высокая цена — еще не показатель качества.
Прослужит не один год.
Однажды это привело к трагедии.