Погреться в термах Сухума и попробовать перепечи в Ижевске: новые рейсы из Пулково

Аэропорт Пулково расширяет географию полетов.

Из Петербурга становится летать еще удобнее. Теперь лето можно продлить на весь год, а слетать на выходные в новый город стало проще простого.

Абхазия теперь доступна даже зимой

Главная новость — Сухум впервые становится круглогодичным направлением для петербуржцев. Раньше туда летали в основном летом, но теперь «Уральские авиалинии» запускают регулярную программу, сообщили в аэропорту.

Когда старт: с 7 октября.

с 7 октября. Как часто: по четвергам и воскресеньям.

по четвергам и воскресеньям. Сколько лететь: 4 часа 40 минут.

Зачем ехать осенью и зимой?

В Абхазии в это время начинается знаменитый сезон мандаринов — все сады стоят оранжевыми. Погода остается мягкой и теплой.

Туристов мало, поэтому можно спокойно посмотреть на озеро Рица без пробок или расслабиться в горячих термальных источниках Кындыг.

Кстати, в Сухум из Пулково также продолжает летать авиакомпания Nordwind.

Ижевск: перепечи и музей Калашникова за пару часов

Если хочется сменить обстановку на выходные, присмотритесь к столице Удмуртии. С 16 августа на этот маршрут зашла авиакомпания Smartavia.

Сколько лететь: всего 2 часа 15 минут.

всего 2 часа 15 минут. Расписание: 2 раза в неделю (четверг, воскресенье). В сентябре и октябре добавится третий рейс.

Чем заняться в Ижевске?

Ижевск — это оружейная столица России. Сюда едут, чтобы посмотреть музей Калашникова и погулять по набережной Ижевского пруда.

А еще тут потрясающая местная кухня. Главное блюдо — перепечи. Это такие горячие открытые ватрушки из ржаного теста с мясом, грибами или сыром. С чаем на травах — то, что нужно для осенней прогулки.

Также в Ижевск из Пулково летают «Победа», Ikar и Nordwind, так что выбрать удобное время не составит труда.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Пулково перекрывает главную эстакаду.