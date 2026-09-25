Городовой / Новости Петербурга / Погреться в термах Сухума и попробовать перепечи в Ижевске: новые рейсы из Пулково
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Музыка, которая спасла город: Петербург отмечает 120-летие Дмитрия Шостаковича Новости Петербурга
1 прокладка в стиралку — и резинка всегда чистая, без плесени и вони: сантехник научил простому способу Полезное
Обойдемся без пуховика: по прогнозам грядущая зима в России станет аномально теплой Новости Петербурга
Что забывают в Эрмитаже: от смартфонов до кроликов и вставной челюсти Новости Петербурга
Забудьте о «Мимозе» и оливье — в моде салат «Снежная королева»: копчёная грудка, ананас и морковь — хит любого застолья Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Рецепты Кулинария
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Погреться в термах Сухума и попробовать перепечи в Ижевске: новые рейсы из Пулково

Опубликовано: 25 сентября 2026 04:43
 Проверено редакцией
Погреться в термах Сухума и попробовать перепечи в Ижевске: новые рейсы из Пулково
Погреться в термах Сухума и попробовать перепечи в Ижевске: новые рейсы из Пулково
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Аэропорт Пулково расширяет географию полетов.

Из Петербурга становится летать еще удобнее. Теперь лето можно продлить на весь год, а слетать на выходные в новый город стало проще простого.

Абхазия теперь доступна даже зимой

Главная новость — Сухум впервые становится круглогодичным направлением для петербуржцев. Раньше туда летали в основном летом, но теперь «Уральские авиалинии» запускают регулярную программу, сообщили в аэропорту.

  • Когда старт: с 7 октября.
  • Как часто: по четвергам и воскресеньям.
  • Сколько лететь: 4 часа 40 минут.

Зачем ехать осенью и зимой?

В Абхазии в это время начинается знаменитый сезон мандаринов — все сады стоят оранжевыми. Погода остается мягкой и теплой.

Туристов мало, поэтому можно спокойно посмотреть на озеро Рица без пробок или расслабиться в горячих термальных источниках Кындыг.

Кстати, в Сухум из Пулково также продолжает летать авиакомпания Nordwind.

Ижевск: перепечи и музей Калашникова за пару часов

Если хочется сменить обстановку на выходные, присмотритесь к столице Удмуртии. С 16 августа на этот маршрут зашла авиакомпания Smartavia.

  • Сколько лететь: всего 2 часа 15 минут.
  • Расписание: 2 раза в неделю (четверг, воскресенье). В сентябре и октябре добавится третий рейс.

Чем заняться в Ижевске?

Ижевск — это оружейная столица России. Сюда едут, чтобы посмотреть музей Калашникова и погулять по набережной Ижевского пруда.

А еще тут потрясающая местная кухня. Главное блюдо — перепечи. Это такие горячие открытые ватрушки из ржаного теста с мясом, грибами или сыром. С чаем на травах — то, что нужно для осенней прогулки.

Также в Ижевск из Пулково летают «Победа», Ikar и Nordwind, так что выбрать удобное время не составит труда.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Пулково перекрывает главную эстакаду.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью