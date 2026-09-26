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Этот суп уплетали в СССР кастрюлями: не борщ и не солянка – мода на него вернулась

Опубликовано: 26 сентября 2026 06:07
 Проверено редакцией
Этот суп уплетали в СССР кастрюлями: не борщ и не солянка – мода на него вернулась
Этот суп уплетали в СССР кастрюлями: не борщ и не солянка – мода на него вернулась
Городовой ру
Рецепт популярного в Советском Союзе супа

Ленинградский рассольник вновь становится востребованным среди ценителей домашней кухни. Это блюдо, вызывающее ностальгию по советским столовым и традиционным семейным обедам, сегодня переживает новый виток популярности как доступное, сытное и качественное решение для полноценного питания.

Ингредиенты:

  • говядина (на кости или голяшка);
  • перловая крупа — 200 г;
  • картофель — 3 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • репчатый лук;
  • соленые огурцы — 4 шт.;
  • огуречный рассол;
  • томатная паста;
  • чеснок;
  • укроп;
  • лавровый лист;
  • черный перец;
  • растительное масло.

Процесс приготовления

Мясо заливают холодной водой, доводят до кипения, снимают пену и томят на слабом огне до готовности. Для придания аромата в бульон рекомендуется добавить луковицу, морковь, лавровый лист и перец горошком.

Перловую крупу нужно подготовить заранее. Крупу необходимо предварительно промыть и отварить до состояния полуготовности или замочить на несколько часов. Это обеспечит быстрое приготовление ингредиента в супе, а также сохранит прозрачность бульона.

После готовности основы мясо извлекается, отделяется от кости и нарезается порционными кусочками. В бульон вводится картофель. Параллельно на сковороде пассеруются лук и морковь, после чего добавляются мелко нарезанные соленые огурцы и небольшое количество томатной пасты.

Далее в кастрюлю возвращается мясо, добавляются перловая крупа и овощная пассеровка. Рассол следует вводить на финальном этапе приготовления; соблюдение данной последовательности принципиально, так как преждевременное добавление ингредиента может замедлить готовность картофеля.

Завершающим шагом вводится чеснок и укроп. По окончании приготовления рекомендуется настоять блюдо под закрытой крышкой в течение 10–15 минут для достижения оптимальной гармонии вкуса.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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