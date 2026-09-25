Лучшая закуска: запекли в духовке рулетики с беконом и грибами — просто объедение

Побалуйте этим необычным блюдом своих близких

Данное блюдо непременно поразит всех. Комбинация нежного куриного филе, хрустящего бекона и маринованных грибов формирует универсальную закуску, подходящую как для официальных фуршетов, так и для неформальных мероприятий.

Ингредиенты:

куриное филе (грудка) — 600 г;

бекон слабого копчения — 200 г;

свежие шампиньоны (средние) — 400 г;

соевый соус — 3 ст. л.;

растительное масло (оливковое или подсолнечное) — 2 ст. л.;

чеснок — 3–4 зубчика;

орегано сушеный — ½ ч. л.;

базилик сушеный — ½ ч. л.;

перец чили (молотый или хлопьями) — по вкусу.

Этапы приготовления

Этап 1: Филе необходимо нарезать вдоль на пласты толщиной 0,5–1 см. Для улучшения текстуры продукта рекомендуется слегка отбить каждый фрагмент, предварительно накрыв его пищевой пленкой.

Этап 2: Подготовьте маринад, смешав в емкости соевый соус и растительное масло. Измельчите чеснок с помощью пресса или ножа и добавьте его к полученной смеси.

В соус следует добавить измельченный чеснок, сушеный орегано, базилик и щепотку острого перца, после чего тщательно взбить маринад венчиком или вилкой до однородной консистенции.

Этап 3: На полоску бекона выкладывается подготовленный куриный пласт. Для надежной фиксации слоев мясо необходимо слегка прижать, после чего плотно свернуть в рулет, начиная с узкого края. Для удобства приготовления и эстетичной подачи изделие фиксируется на шпажке по всей длине.

Этап 4: Шампиньоны следует тщательно очистить от загрязнений под проточной водой (удаление кожицы не требуется для сохранения ароматических свойств). Крупные экземпляры рекомендуется разрезать пополам. Грибы необходимо поместить в емкость с оставшимся маринадом, перемешать и оставить для маринования на 15–20 минут, после чего нанизать на отдельные шпажки.

Этап 5: Предварительно разогрейте электрогриль, духовой шкаф или аэрогриль до температуры 180–190°C.

Застелите противень или решетку пергаментом для выпечки, разместите на них шпажки с рулетами и запекайте в течение 15–20 минут.

Этап 6. Готовые рулеты и грибы снимите со шпажек или подавайте блюдо непосредственно на них.

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