Музыка, которая спасла город: Петербург отмечает 120-летие Дмитрия Шостаковича

Сегодня Петербург вспоминает человека, без которого невозможно представить историю города.

Великому композитору Дмитрию Шостаковичу сегодня исполнилось бы 120 лет. В честь этого события город подготовил огромную программу. Музыка будет звучать везде: от сцены Мариинки до переходов метро.

2026 год станет особенным

Этот юбилей — не просто дань памяти. Вместе со 120-летием другого легендарного петербуржца, Дмитрия Лихачёва, эта дата стала поводом для важного решения. Губернатор Александр Беглов объявил 2026 год Годом петербургской культуры.

Симфония в метро и редкий «Подорожник»

Организаторы хотят, чтобы музыку Шостаковича сегодня услышал каждый. Поэтому праздничные акции устроят прямо на улицах.

В 14:00 на станции метро «Владимирская» сыграл Адмиралтейский оркестр ВМФ. Место выбрали не случайно. Совсем рядом находилась квартира матери композитора, где он часто жил.

Пассажиры метро смогут купить уникальную карту «Подорожник». На ее лицевой стороне изображен 20-летний Шостакович, а на обороте — Ростральная колонна.

Вечер в Филармонии и «Поющие мосты»

Вечером центр праздника переместится в классические залы и на набережные:

Мариинский театр покажет знаменитую оперу «Леди Макбет Мценского уезда».

покажет знаменитую оперу «Леди Макбет Мценского уезда». Филармония откроет новый сезон Пятнадцатой симфонией. Это последнее симфоническое произведение Шостаковича. Интересный факт: на её премьере в 1972 году присутствовал сам автор.

откроет новый сезон Пятнадцатой симфонией. Это последнее симфоническое произведение Шостаковича. Интересный факт: на её премьере в 1972 году присутствовал сам автор. Ночью, в 01:10, на шоу «Поющие мосты» Дворцовый мост разведется под звуки музыки Шостаковича.

Почему его музыка так важна для Петербурга?

Шостакович — это не просто классика из учебников. В самые страшные дни блокады его музыка буквально помогала людям выжить.

Свою знаменитую Седьмую («Ленинградскую») симфонию он начал писать в осажденном городе. В августе 1942 года обессиленные музыканты сыграли её в забитом до отказа зале Филармонии.

Музыку транслировали по радио и через громкоговорители на весь город. Немецкие солдаты, слышавшие эту мощную музыку из колонок, позже признавались: тогда они поняли, что проиграют войну.

Праздник, который продлится долго

Масштабные акции не закончатся сегодня. До конца года в Петербурге пройдет международный фестиваль «День Шостаковича». Горожан ждут балеты, выставки, лекции и вокальные вечера.

А сам юбилейный Год петербургской культуры продлится весь 2026 год.

Ранее «Городовой» рассказывал, как в Петербурге встретят Всемирный день туризма.