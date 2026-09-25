Всемирный день туризма по-петербургски: световое шоу на фасаде цирка, VR-спектакль и поющие мосты

В Северной столице подготовили необычные мероприятия к этой дате.

Петербург — это давно не только Эрмитаж, Дворцовая площадь и пышки. Всё больше людей едут в Северную столицу ради крутых фестивалей, концертов и шоу.

По статистике, за последний год любителей событийного туризма стало ощутимо больше, рассказал в своем канале губернатор Александр Беглов.

Чаще всего в Петербург приезжают всей семьей. Поэтому город старается делать праздники, которые будут интересны и детям, и взрослым.

Ко Всемирному дню туризма (27 сентября) Петербург подготовил отличную программу. Вот главные события, ради которых стоит спланировать поездку.

Технологии и свет: фестиваль Digital Rain

С 25 по 27 сентября город станет площадкой для современного искусства. На фасадах Гостиного двора и Цирка Чинизелли покажут яркие световые проекции. Здания буквально оживут на глазах.

В Особняке Мясникова можно будет примерить VR-очки и погрузиться в виртуальный спектакль. А на Новой сцене Александринского театра пройдет необычное шоу, где музыка смешается с технологиями и роботами. Это свежо, красиво и точно зацепит подростков.

Морские приключения: «Паруса Кронштадта»

26 и 27 сентября нужно обязательно съездить в Кронштадт. Там, в музейном парке «Остров фортов», пройдет семейный фестиваль «Паруса Кронштадта 2.0».

Это праздник на самом берегу Финского залива. Гостей ждут мастер-классы, игры и интерактивы, посвященные временам Петра Первого. Можно будет примерить на себя роль моряка, узнать историю флота и просто отлично провести время на свежем воздухе.

Ночная магия: «Поющие мосты»

В ночь с 26 на 27 сентября под Дворцовым мостом снова зазвучит музыка. Проект «Поющие мосты» радует жителей и гостей города с 2016 года. За это время им успели восхититься больше 20 миллионов человек.

В честь праздника организаторы подготовили специальную программу. Развод главного моста города под симфоническую музыку — это зрелище, от которого мурашки по коже.

Осень в Петербурге — особенное время. Наплыв летних туристов спал, очереди в музеи стали меньше, а город окрасился в золотые цвета. При этом на большинство уличных фестивалей в честь Дня туризма можно попасть абсолютно бесплатно.

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