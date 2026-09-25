Копать иль не копать – вот в чем вопрос: агроном Давыдова поставила точку в спорах – всё об осенней перекопке

В осенний период перед дачниками встает вопрос о целесообразности перекопки освободившихся участков. Эта трудоемкая процедура обладает как рядом преимуществ, так и существенными недостатками. Агроном Ксения Давыдова объяснила, в чем суть.
Плюсы перекопки
С одной стороны, предзимняя обработка почвы способствует истреблению сорных растений, личинок вредителей и патогенных бактерий. Дополнительно это позволяет эффективно внести удобрения и обеспечить качественное насыщение грунта влагой в зимний период.
А что с недостатками?
С другой стороны, механическое воздействие приводит к гибели полезной энтомофауны. Кроме того, перемещение менее плодородных слоев почвы на поверхность может негативно сказаться на развитии молодых культур.
Необходимость тотальной перекопки участка отсутствует, а решение следует принимать исходя из физико-химических характеристик почвы.
На каких почвах не обойтись без перекопки?
Процедура рекомендована исключительно для тяжелых глинистых почв, что актуально для регионов с холодным климатом. В то же время песчаные, рыхлые и легкие грунты допустимо оставить без обработки до наступления весны.
Читайте также:
Как собрать семена бархатцев со своих цветов — готовим посевной материал осенью и экономим средства.
Правило «трех групп»: как правильно обрезать клематисы осенью, чтобы насладиться цветением уже в июне.
Какие многолетники нужно обрезать осенью, а какие – категорически нельзя: инструкция от агронома Давыдовой.