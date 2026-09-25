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Копать иль не копать – вот в чем вопрос: агроном Давыдова поставила точку в спорах – всё об осенней перекопке

Опубликовано: 25 сентября 2026 11:07
 Проверено редакцией
Копать иль не копать – вот в чем вопрос: агроном Давыдова поставила точку в спорах – всё об осенней перекопке
Копать иль не копать – вот в чем вопрос: агроном Давыдова поставила точку в спорах – всё об осенней перекопке
Городовой ру
Всегда ли нужно перекапывать грядки осенью? 

В осенний период перед дачниками встает вопрос о целесообразности перекопки освободившихся участков. Эта трудоемкая процедура обладает как рядом преимуществ, так и существенными недостатками. Агроном Ксения Давыдова объяснила, в чем суть.

Плюсы перекопки

С одной стороны, предзимняя обработка почвы способствует истреблению сорных растений, личинок вредителей и патогенных бактерий. Дополнительно это позволяет эффективно внести удобрения и обеспечить качественное насыщение грунта влагой в зимний период.

А что с недостатками?

С другой стороны, механическое воздействие приводит к гибели полезной энтомофауны. Кроме того, перемещение менее плодородных слоев почвы на поверхность может негативно сказаться на развитии молодых культур.

Необходимость тотальной перекопки участка отсутствует, а решение следует принимать исходя из физико-химических характеристик почвы.

На каких почвах не обойтись без перекопки?

Процедура рекомендована исключительно для тяжелых глинистых почв, что актуально для регионов с холодным климатом. В то же время песчаные, рыхлые и легкие грунты допустимо оставить без обработки до наступления весны.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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