"Страна не заинтересована": в Азербайджане высказались о сыне Плющенко

Как оценили дебют Александра Плющенко в Азербайджане

Выступление Александра Плющенко на этапе Гран‑при ISU среди юниоров прошло без особого резонанса в азербайджанской медиасреде. При этом сам прокат получился ровным, а статус дебюта за Азербайджан добавлял событию символического веса.

Результаты и детали проката

На этапе в Анкаре 13‑летний фигурист занял 13‑е место, набрав 171,65 балла по сумме двух программ. В произвольной программе серьёзных ошибок не было — прокат прошёл чисто.

Для Плющенко‑младшего это был первый официальный старт под флагом Азербайджана: ранее, в январе 2025 года, он выиграл соревнования, где оказался единственным участником в своей категории.

Почему в Азербайджане не было ажиотажа

По словам азербайджанской журналистки Лейлы Эминовой, интерес к фигурному катанию в стране остаётся крайне низким, поэтому особого отклика выступление не получило. Эксперт допускает, что заметный зрительский интерес мог бы возникнуть, если бы на лёд вышел сам Евгений Плющенко.

Дебют Александра Плющенко за Азербайджан получился рабочим: без срывов, с достойным результатом для старта на международной арене. Отсутствие ажиотажа в медиа связано не с качеством проката, а с низким уровнем зрительского интереса к виду спорта в регионе. Для спортсмена важнее спортивная динамика — и она даёт повод следить за следующими стартами.

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