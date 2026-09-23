Такие комнатные растения можно смело выкидывать: будет больше вреда, чем пользы

Как понять, что растение уже не спасти

Иногда лучший уход за комнатными растениями — это с ними расстаться. Цветоводы часто до последнего тянут с увядающими питомцами, но некоторые экземпляры уже не спасти. Хуже того, они становятся угрозой для здоровых соседей на подоконнике.

Когда прощаться без жалости

Первым делом проверьте сердцевину растения. Если она подгнившая, шансов нет — гниль уже победила. То же касается стеблей и корней: начали подгнивать, значит, цветок doomed. Нет смысла тратить силы на то, что природа уже списала со счетов.

Если растение просто сохнет, можно попытаться реанимировать. Но будьте честны с собой: не выходит — отправляйте в мусорное ведро без сожалений.

Заразные соседи

Зараженные вредителями экземпляры — отдельная угроза. Тля, трипсы и прочие насекомые быстро перекидываются на соседние горшки. Обработка не помогла — значит, больной цветок становится рассадником проблем для всей коллекции.

Вот простая проверка, пора ли прощаться:

Сердцевина или корни подгнили — выкидывайте без раздумий.

Реанимация не дала результата за две недели — пора остановиться.

Вредители возвращаются после обработки — убирайте растение, чтобы спасти остальные.

Вывод

Жалость к безнадежно больному растению обходится дороже, чем потеря одного горшка. Гниль и вредители распространяются быстро, и под угрозой оказывается вся коллекция. Умение вовремя сказать «хватит» — это тоже часть заботы о своих цветах. Об этом сообщил автор канала "Антон - цветочник" (18+).

Личный опыт автора портала «Городовой» Анастасии Чуваковой

Анастасия долго спасала фикус с подгнившим стволом, но в итоге потеряла еще два соседних цветка. После этого она заводит правило: гниль — значит сразу в мусор. Теперь её подоконник выглядит здоровым, а потерь стало меньше.

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