Как избавиться от многолетнего нагара на сковороде без химии и царапин: всем хозяйкам на заметку

Нагар, копившийся годами, кажется несокрушимым, но отмывать его часами вовсе не обязательно. Есть метод, который убирает даже старые слои жира примерно за час — и без едких запахов и царапин на посуде.
В чём суть метода «2 стакана»
Секрет в вываривании сковороды в растворе из кальцинированной соды и антижирового средства. Под действием температуры нагар размягчается и отходит почти сам — без изнурительного оттирания.
Способ особенно выручает там, где агрессивные жироудалители только портят покрытие.
Как быстро очистить сковороду
Поместите посуду в большую ёмкость с водой, добавьте по стакану соды и антижира, доведите до кипения и проварите 40–60 минут. Во время варки аккуратно поддевайте нагар ножом — так раствор лучше проникает в загрязнения.
Затем снимите остатки ершиком (или мягкой губкой, если покрытие чувствительное) и промойте сковороду обычным средством для посуды.
Практические подсказки
- Для очень толстого слоя нагара удвойте количество компонентов: по два стакана соды и антижира.
- Чистите, пока раствор горячий: в тёплом виде нагар отходит заметно легче.
- С антипригарными сковородами не используйте жёсткие щётки — берите губку.
Вывод
Метод экономит силы: большую часть времени сковорода просто кипит в растворе. Результат — чистая посуда без едкого запаха и повреждений. Такой подход реально спасает старую утварь и продлевает ей срок службы.
Личный опыт автора портала «Городовой» Анастасии Чуваковой
Анастасия применила способ к чугунной сковороде с многолетним нагаром. Уже через час загрязнения начали сходить пластами, а после промывки сковорода выглядела почти как новая — и осталась без царапин.
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