Как избавиться от многолетнего нагара на сковороде без химии и царапин: всем хозяйкам на заметку

Простой способ без едкой химии

Нагар, копившийся годами, кажется несокрушимым, но отмывать его часами вовсе не обязательно. Есть метод, который убирает даже старые слои жира примерно за час — и без едких запахов и царапин на посуде.

В чём суть метода «2 стакана»

Секрет в вываривании сковороды в растворе из кальцинированной соды и антижирового средства. Под действием температуры нагар размягчается и отходит почти сам — без изнурительного оттирания.

Способ особенно выручает там, где агрессивные жироудалители только портят покрытие.

Как быстро очистить сковороду

Поместите посуду в большую ёмкость с водой, добавьте по стакану соды и антижира, доведите до кипения и проварите 40–60 минут. Во время варки аккуратно поддевайте нагар ножом — так раствор лучше проникает в загрязнения.

Затем снимите остатки ершиком (или мягкой губкой, если покрытие чувствительное) и промойте сковороду обычным средством для посуды.

Практические подсказки

Для очень толстого слоя нагара удвойте количество компонентов: по два стакана соды и антижира.

Чистите, пока раствор горячий: в тёплом виде нагар отходит заметно легче.

С антипригарными сковородами не используйте жёсткие щётки — берите губку.

Вывод

Метод экономит силы: большую часть времени сковорода просто кипит в растворе. Результат — чистая посуда без едкого запаха и повреждений. Такой подход реально спасает старую утварь и продлевает ей срок службы.

Личный опыт автора портала «Городовой» Анастасии Чуваковой

Анастасия применила способ к чугунной сковороде с многолетним нагаром. Уже через час загрязнения начали сходить пластами, а после промывки сковорода выглядела почти как новая — и осталась без царапин.

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