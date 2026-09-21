В метро Петербурга появятся «умные» двери: зачем они нужны и как приближают поезда без машинистов

Петербургское метро готовится к большим переменам.

До конца 2026 года на станции «Шушары» начнут тестировать новую систему — автоматические станционные двери.

Эксперимент в «Шушарах»

Испытания пройдут на конечной станции фиолетовой ветки. Там установят автоматические заграждения высотой 1,7 метра, сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на пресс–службу "ТМХ Интеллектуальные Системы".

Тестировать систему будут три месяца. Если двери покажут себя хорошо, разработку компании «Трансмашхолдинг» признают годной и начнут ставить на других станциях города.

Почему двери именно низкие?

В Петербурге давно есть станции закрытого типа — так называемые «горизонтальные лифты» (например, «Парк Победы» или «Маяковская»).

Разработка же нужна для станций открытого типа. Двери просто дооснастят их.

Новые 1,7-метровые створки решают несколько вопросов:

Они лёгкие. Конструкция не давит на край платформы и не разрушает её.

Конструкция не давит на край платформы и не разрушает её. Не мешают вентиляции. Поезд в тоннеле работает как поршень и толкает перед собой массу воздуха. Низкие двери не создают лишнего сопротивления.

Поезд в тоннеле работает как поршень и толкает перед собой массу воздуха. Низкие двери не создают лишнего сопротивления. Просты в установке. Не нужно переделывать пожарную систему и закрывать станцию на долгий ремонт.

Главные причины: безопасность и поезда-роботы

Зачем вообще нужны такие ограждения?

Во-первых, это банальная безопасность. Двери не дадут человеку случайно упасть на рельсы, а также закроют доступ в тоннель хулиганам.

Во-вторых, это главное условие для запуска беспилотных поездов. Робот должен быть на 100% уверен, что на путях перед ним никто не появится.

Шаг к метро будущего

Петербуржцев уже подготавливают к поездам без машинистов. Осенью на новой Красносельско-Калининской линии успешно протестировали состав «Балтиец». Он проехал от «Путиловской» до «Юго-Западной» сам.

Человек в кабине лишь контролировал приборы. Поезд даже развернулся в тупике без помощи машиниста всего за 30 секунд. Человеку на это требуется в разы больше времени. Новую ветку изначально строят с расчётом на искусственный интеллект.

Петербург снова станет первым

Интересный факт: Ленинград стал первым городом в мире, где в 1961 году построили станцию-«горизонтальный лифт» («Парк Победы»).

Теперь Петербург станет первым городом в России, где протестируют именно лёгкие низкие заграждения для старых станций.

Если эксперимент в «Шушарах» пройдёт успешно, поездки в питерском метро станут не только безопаснее, но и технологичнее.

Ранее «Городовой» рассказывал, что до «Улицы Дыбенко» пустили новые вместительные автобусы.