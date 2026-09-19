Тыквенный чизкейк: зачем десерту горсть фасоли, корка апельсина и ночь в холодильнике

Это нежнейший десерт, который по текстуре напоминает кремовый чизкейк.

Думаете, тыква подходит только для каши или супа? Вы просто не пробовали правильный тыквенный пирог! Это не овощная запеканка. Он пахнет он пряным праздником и корицей.

Готовить его намного проще, чем кажется. Шеф-повар Андрей Сулима рассказал "Городовому" все секреты приготовления этого необычного пирога.

Какую тыкву выбрать (и почему её нельзя варить)

Главный секрет вкусного пирога — правильная тыква.

Лучшие сорта: «Баттернат» (мускатная) или «Хоккайдо». Они сладкие, плотные и совсем не водянистые.

«Баттернат» (мускатная) или «Хоккайдо». Они сладкие, плотные и совсем не водянистые. Какую не брать: Огромные яркие тыквы. Их лучше оставить для декора. Они чаще всего пресные и слишком жидкие.

Главное правило: Никогда не варите тыкву! Варка убивает вкус и делает мякоть водянистой.

Нарежьте тыкву кусками и запеките в духовке до мягкости.

"Запекание, а не варка, — ключевой момент. Оно карамелизует сахара, убирает лишнюю воду и смягчает специфический тыквенный запах", - говорит эксперт.

Совет: Если пюре всё равно получилось жидким, просто откиньте его на сито на 30 минут.

Ингредиенты (форма 22–24 см)

Тесто

Ингредиенты Количество Мука 200 г Холодное сливочное масло 100 г Сахар 1 ст. л. Соль щепотка Яйцо 1 шт. или 2–3 ст. л. ледяной воды

Начинка

Ингредиенты Количество Тыквенное пюре (запечённая тыква) 500 г Сливки 20% (или сметана) 200 мл Яйца 2–3 шт Сахар (лучше коричневый) 100–150 г (по вкусу) Корица 1 ч. л. Мускатный орех 0,5 ч. л. Имбирь молотый 0,5 ч. л. Гвоздика щепотка Ванильный экстракт 1 ч. л. Соль щепотка Крахмал 1 ст. л. (если пюре водянистое)

Секретные трюки: убираем «овощной» запах

Многие не любят тыкву из-за её специфического аромата. Наша задача — полностью его замаскировать.

Щедрые специи. Корица, мускатный орех, сушеный имбирь и ваниль — ваши главные друзья. Не жалейте их. Секретный ингредиент. Добавьте в начинку немного апельсиновой цедры и ложку коньяка или рома. Алкоголь выветрится при выпечке, а потрясающий аромат останется. Правильный сахар. Используйте тростниковый сахар или мёд. Они дают глубокие карамельные нотки. Фруктовый микс. Если вкус тыквы всё еще кажется вам слишком ярким, разбавьте пюре обычным яблочным или банановым соусом (в пропорции 2:1).

Простые пропорции и хитрый трюк с тестом

Начинка пирога — это не просто перетертая тыква. Смешайте пюре со сливками (или жирной сметаной) и яйцами в пропорции 1:1. Именно сливки делают десерт таким нежным.

Как правильно выпекать пирог

Чтобы нижняя корочка не размокла от суфле, используйте метод «слепой выпечки».

Раскатайте тесто и выложите в форму. Наколите дно вилкой. Накройте пергаментом и насыпьте сверху сухую фасоль или рис (это груз). Выпекайте основу 10 минут при 200°C. Снимите груз, вылейте начинку и отправьте пирог обратно в духовку (при 180°C) на 40–50 минут.

Начинка готова, когда края схватились, а серединка еще слегка подрагивает.

Главная ошибка: не режьте пирог горячим!

Это самое сложное правило. Горячий тыквенный пирог кажется жидким и пахнет не так вкусно.

Дайте пирогу остыть при комнатной температуре. Затем уберите его в холодильник минимум на 3–4 часа, а лучше на ночь. За это время крем застынет, а все ароматы соединятся. На следующий день это будет совершенно другой десерт!

"Следуя этим советам, вы получите пирог, который понравится даже тем, кто обычно говорит: «Я не люблю тыкву». Приятного аппетита", - говорит Андрей Сулима.

Ранее «Городовой» рассказывал, как приготовить необычную шарлотку.