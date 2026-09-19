Фолк, ярмарка и телемост с Сахалином: в Петербурге пройдет фестиваль «Серебряное ожерелье»

В центре Петербурга устроят большой фолк-фестиваль.

Обязательно загляните в Петропавловскую крепость. 25 и 26 сентября на Соборной площади пройдет VI фестиваль «Серебряное ожерелье». Это главный праздник народной культуры Северо-Запада.

Платить за билет не нужно — вход свободный для всех, рассказали в пресс-службе Комитета по культуре.

Что это за праздник?

Название фестиваля появилось не просто так. «Серебряное ожерелье России» — это знаменитый туристический маршрут по древним городам и северным регионам страны. А сам фестиваль показывает, что народные традиции — это совсем не скучно.

В 2022 году проект признали лучшим этнокультурным событием России. В этом году он станет важной частью Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур.

Кто зажжет на сцене?

География участников в этом году впечатляет. На Соборную площадь приедут артисты со всего Северо-Запада: из Карелии, Коми, Калининграда, Вологды, Архангельска и других городов. Также на сцену выйдут гости из Беларуси, Луганска и Красноярска.

Особое внимание уделят молодежи. На III Фестивале фолк-арта молодые музыканты покажут, как традиционные песни звучат в современном стиле.

Главным гостем программы станет знаменитая группа «Отава Ё». Эти музыканты играют драйвовый русский фолк на гуслях, скрипках и волынках. На их концертах обычно танцуют абсолютно все — от мала до велика.

Ярмарка мастеров и телемост через всю страну

Помимо музыки, гостей ждет подлинный дух ярмарки. На площадке развернутся ряды с ремесленными изделиями. Там можно будет купить вещи ручной работы: от деревянной посуды до вологодских кружев.

А мастера проведут бесплатные уроки и научат создавать сувениры своими руками.

Главное событие фестиваля — прямой телемост «Вместе мы – Россия!». Музыканты на Соборной площади споют и сыграют вместе с коллегами с далекого острова Сахалин. Петербуржцы смогут в прямом эфире увидеть и услышать культурный диалог через всю страну.

Разговоры о культуре

Пока на сцене идут концерты, эксперты со всей России встретятся на панели «Уникальность Северного культурного кода». Они обсудят, как развивать любительские театры, поддерживать мастеров и делать традиционную культуру популярной среди молодежи.

Приходите всей семьей — будет шумно, красиво и по-настоящему душевно!

Когда: 25 и 26 сентября.

25 и 26 сентября. Где: Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, Соборная площадь.

Санкт-Петербург, Петропавловская крепость, Соборная площадь. Вход: свободный.

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