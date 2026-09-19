Уроки бариста в «Вольере», кубинские ритмы и запах палых листьев: едем в Павловск на «Кофе & Jazz»

Встречаем осень активно в Павловске.

Осень в Петербурге — это не только дожди. Это еще и самое уютное время года. Представьте: свежий воздух, золотые листья под ногами, чашка горячего кофе в руках и живая музыка.

Все это ждет вас 20 сентября на фестивале «Павловский Кофе & Jazz».

Музыка на любой вкус

Праздник начнется зажигательно. Откроет его Квартет саксофонистов LAV’S. Ребята приготовят огненную программу из известных джазовых стандартов и советских хитов.

Дальше — больше. В этот день в парке зазвучит музыка всех мастей:

Задорный диксиленд и регтайм;

Душевный блюз и джаз-мануш;

Страстные афро-кубинские ритмы.

А вечером праздник переместится на Площадь гуляний. Там устроят большую «Джазовую вечеринку». Главные звезды финала — Квартет Марины Малышевой и зажигательные музыканты с Кубы, сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Танцуют все!

Стоять в стороне не получится. В этом году на фестивале делают упор на движение.

Не умеете танцевать? Не беда! Для всех желающих пройдут бесплатные уроки. Наставники быстро научат вас базовым шагам свинга, буги-вуги и боссановы. Главное — надеть удобную обувь.

Секреты кофе в павильоне «Вольер»

Кофе на фестивале — такой же главный герой, как и саксофон. Для всех любителей этого напитка открывают специальную площадку в павильоне «Вольер».

Там опытные бариста проведут познавательные мастер-классы. Вы узнаете, как правильно выбирать зерна и заваривать самый вкусный кофе прямо у себя на кухне.

Почему стоит поехать?

Павловский парк осенью невероятно красив. Его создавали еще в XVIII веке, и это один из лучших пейзажных парков в Европе. В сентябре он становится золотисто-багряным — идеальное место для прогулок и красивых фото.

Как добраться: Удобнее всего доехать на электричке с Витебского вокзала или от станции Купчино. Дорога займет всего 25–30 минут.

Приезжайте за хорошим настроением и теплой атмосферой. И обязательно захватите зонтик — петербургская погода любит делать сюрпризы!

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