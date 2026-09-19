Пенсия может быть больше: какие данные нужно проверить в личном кабинете

Почему ваша будущая пенсия может оказаться меньше

Размер пенсии зависит не только от возраста выхода на заслуженный отдых, но и от того, насколько корректно учтены страховой стаж и пенсионные коэффициенты.

Ошибки в лицевом счете СФР могут стоить части выплат, поэтому проверять свои данные стоит заранее и регулярно.

Что проверить в выписке

Закажите выписку из индивидуального лицевого счета через «Госуслуги» или личный кабинет СФР. В ней отражены периоды трудовой деятельности, продолжительность стажа, количество пенсионных коэффициентов и сведения о страховых взносах от работодателей.

Особое внимание уделите стажу: если работодатель не передал данные, информация может оказаться неполной.

Также проверьте нестраховые периоды — служба в армии, уход за ребенком и другие, которые тоже влияют на пенсию.

Как получить выписку

На портале «Госуслуги» найдите услугу «Выписка из лицевого счета в СФР» через поиск или раздел с услугами. Документ придет в электронном виде. Альтернативный путь — личный кабинет СФР, клиентские службы или МФЦ.

Учитывайте, что данные обновляются не мгновенно: информация о стаже и коэффициентах обновляется раз в год, так что отсутствие свежих записей не всегда означает ошибку.

Если нашли неточность

Соберите подтверждающие документы: трудовую книжку, справки, договоры.

Подайте заявление о корректировке данных в СФР с приложением документов.

Фонд проверит сведения и, если расхождения подтвердятся, внесет изменения в лицевой счет.

Мнение россиян

«Проверила выписку на Госуслугах — обнаружила, что два года работы в начале нулевых вообще не учтены. Пришлось искать старую трудовую и идти в фонд», - сообщила пенсионерка из Москвы. «Думал, коэффициентов мало из-за маленькой зарплаты, а оказалось — работодатель несколько лет не сдавал отчетность. После исправления цифры заметно выросли», - рассказал пенсионер из Самары. «Заказываю выписку каждый год по привычке. Лучше потратить десять минут и быть уверенным, чем потом разбираться на пенсии», - поделилась пенсионерка из Саранска.

Вывод

Проверка пенсионных данных — это не формальность, а реальный способ не потерять часть будущих выплат. Простой заказ выписки на «Госуслугах» занимает пару минут, а вовремя замеченная ошибка может стоить нескольких тысяч рублей в месяц.

Ранее «Городовой» рассказывал, в Госдуме предложили повышать доплаты к пенсии с 70 лет.