Янтарное варенье из груш: самый простой рецепт и секреты идеальной густоты

Осень — самое время варить грушевое варенье. Оно получается прозрачным, с красивым янтарным оттенком и потрясающим ароматом. Такое варенье не купишь в магазине.
Шеф-повар Алексей Беседин рассказал "Городовому", как приготовить его легко и без лишних хлопот.
Какие груши выбрать?
Лучше всего взять сорт «Конференция». Эти груши плотные, сочные и очень сладкие. Они не развалятся в кашу во время варки.
Груши нужно помыть, убрать сердцевину и нарезать красивыми дольками. Кожицу счищать не обязательно. С ней дольки лучше сохранят форму.
Что понадобится
Пропорция классическая — один к одному. На каждый килограмм фруктиков берем килограмм сахара.
- Груши — 2 кг
- Сахар — 2 кг
- Вода — 200 мл
- Лимонный сок — 2 ст. ложки
Главный секрет: Лимонный сок нужен обязательно. Груши сами по себе очень сладкие. Лимон уберет приторность, сохранит яркий цвет и не даст варенью засахариться зимой.
Шаг 1: Варим первый раз
- Возьмите кастрюлю с толстым дном.
- Высыпьте сахар, добавьте воду и лимонный сок.
- Поставьте на огонь и помешивайте, пока сахар не растворится.
- Опустите в горячий сироп дольки груш.
- Поварите на слабом огне всего 10–15 минут.
- Выключите плиту и оставьте варенье на 6–8 часов (удобно делать это на ночь).
За это время груши пропитаются сладким соком, станут плотными и полупрозрачными.
Шаг 2: Вторичная варка
- Снова ставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения.
- Варите 15–20 минут. Не забывайте снимать пенку.
- Хотите варенье погуще? Поварите чуть дольше.
Как проверить готовность? Капните немного сиропа на холодное блюдце. Если капля не растекается и держит форму — варенье готово!
Как правильно разлить и сохранить
- Заранее простерилизуйте банки и крышки. Это можно сделать над паром или в духовке.
- Разливайте варенье горячим. Наливайте почти до самого верха. Чем меньше воздуха останется под крышкой, тем дольше оно простоит.
- Закатайте банки, переверните их донышком вверх и укутайте теплым пледом.
Когда банки остынут, убирайте их в шкаф или подвал. Такое варенье отлично хранится всю зиму. Приятного чаепития!
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