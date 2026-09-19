Янтарное варенье из груш: самый простой рецепт и секреты идеальной густоты

Шеф-повар рассказал, как сварить варенье из груш, которое «держит каплю».

Осень — самое время варить грушевое варенье. Оно получается прозрачным, с красивым янтарным оттенком и потрясающим ароматом. Такое варенье не купишь в магазине.

Шеф-повар Алексей Беседин рассказал "Городовому", как приготовить его легко и без лишних хлопот.

Какие груши выбрать?

Лучше всего взять сорт «Конференция». Эти груши плотные, сочные и очень сладкие. Они не развалятся в кашу во время варки.

Груши нужно помыть, убрать сердцевину и нарезать красивыми дольками. Кожицу счищать не обязательно. С ней дольки лучше сохранят форму.

Что понадобится

Пропорция классическая — один к одному. На каждый килограмм фруктиков берем килограмм сахара.

Груши — 2 кг

— 2 кг Сахар — 2 кг

— 2 кг Вода — 200 мл

— 200 мл Лимонный сок — 2 ст. ложки

Главный секрет: Лимонный сок нужен обязательно. Груши сами по себе очень сладкие. Лимон уберет приторность, сохранит яркий цвет и не даст варенью засахариться зимой.

Шаг 1: Варим первый раз

Возьмите кастрюлю с толстым дном. Высыпьте сахар, добавьте воду и лимонный сок. Поставьте на огонь и помешивайте, пока сахар не растворится. Опустите в горячий сироп дольки груш. Поварите на слабом огне всего 10–15 минут. Выключите плиту и оставьте варенье на 6–8 часов (удобно делать это на ночь).

За это время груши пропитаются сладким соком, станут плотными и полупрозрачными.

Шаг 2: Вторичная варка

Снова ставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения. Варите 15–20 минут. Не забывайте снимать пенку. Хотите варенье погуще? Поварите чуть дольше.

Как проверить готовность? Капните немного сиропа на холодное блюдце. Если капля не растекается и держит форму — варенье готово!

Как правильно разлить и сохранить

Заранее простерилизуйте банки и крышки. Это можно сделать над паром или в духовке. Разливайте варенье горячим. Наливайте почти до самого верха. Чем меньше воздуха останется под крышкой, тем дольше оно простоит. Закатайте банки, переверните их донышком вверх и укутайте теплым пледом.

Когда банки остынут, убирайте их в шкаф или подвал. Такое варенье отлично хранится всю зиму. Приятного чаепития!

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