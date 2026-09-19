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Янтарное варенье из груш: самый простой рецепт и секреты идеальной густоты

Опубликовано: 19 сентября 2026 04:51
 Проверено редакцией
Янтарное варенье из груш: самый простой рецепт и секреты идеальной густоты
Янтарное варенье из груш: самый простой рецепт и секреты идеальной густоты
фото: Городовой.ру
Шеф-повар рассказал, как сварить варенье из груш, которое «держит каплю».

Осень — самое время варить грушевое варенье. Оно получается прозрачным, с красивым янтарным оттенком и потрясающим ароматом. Такое варенье не купишь в магазине.

Шеф-повар Алексей Беседин рассказал "Городовому", как приготовить его легко и без лишних хлопот.

Какие груши выбрать?

Лучше всего взять сорт «Конференция». Эти груши плотные, сочные и очень сладкие. Они не развалятся в кашу во время варки.

Груши нужно помыть, убрать сердцевину и нарезать красивыми дольками. Кожицу счищать не обязательно. С ней дольки лучше сохранят форму.

Что понадобится

Пропорция классическая — один к одному. На каждый килограмм фруктиков берем килограмм сахара.

  • Груши — 2 кг
  • Сахар — 2 кг
  • Вода — 200 мл
  • Лимонный сок — 2 ст. ложки

Главный секрет: Лимонный сок нужен обязательно. Груши сами по себе очень сладкие. Лимон уберет приторность, сохранит яркий цвет и не даст варенью засахариться зимой.

Шаг 1: Варим первый раз

  1. Возьмите кастрюлю с толстым дном.
  2. Высыпьте сахар, добавьте воду и лимонный сок.
  3. Поставьте на огонь и помешивайте, пока сахар не растворится.
  4. Опустите в горячий сироп дольки груш.
  5. Поварите на слабом огне всего 10–15 минут.
  6. Выключите плиту и оставьте варенье на 6–8 часов (удобно делать это на ночь).

За это время груши пропитаются сладким соком, станут плотными и полупрозрачными.

Шаг 2: Вторичная варка

  1. Снова ставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения.
  2. Варите 15–20 минут. Не забывайте снимать пенку.
  3. Хотите варенье погуще? Поварите чуть дольше.

Как проверить готовность? Капните немного сиропа на холодное блюдце. Если капля не растекается и держит форму — варенье готово!

Как правильно разлить и сохранить

  1. Заранее простерилизуйте банки и крышки. Это можно сделать над паром или в духовке.
  2. Разливайте варенье горячим. Наливайте почти до самого верха. Чем меньше воздуха останется под крышкой, тем дольше оно простоит.
  3. Закатайте банки, переверните их донышком вверх и укутайте теплым пледом.

Когда банки остынут, убирайте их в шкаф или подвал. Такое варенье отлично хранится всю зиму. Приятного чаепития!

Ранее «Городовой» рассказывал, как приготовить хрустящий баклажан дома.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Новости Петербурга
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