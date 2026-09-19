Дачники, это не картофель, а целый завод: с четырех соток 140 ведер — можно село накормить

Голландская технология помогает получить с куста 8–12 крупных клубней без химии.

Каждый сезон одно и то же: вскопали, посадили, окучили. А осенью — мелкие клубни и больные кусты. Знакомая картина? Есть способ разорвать этот круг. Он пришёл из Голландии и работает без единой капли химии. Главное — не отступать от правил, пишет ИА KrasnodarMedia.

Земля сама готовится к посадке

Осенью грядку не перекапывают. Ботву, сорняки — всё нужно оставить. Сверху — слой перегноя примерно 7 см, немного присыпать землёй. За зиму органика превратится в лёгкий, воздушный грунт. И никакого севооборота в привычном смысле: картофель возвращают только туда, где до него росла капуста или свёкла. После самого картофеля — только эти культуры.

Подготовка клубней

За две недели до посадки клубни выкладывают на свет. Для размножения отбирают только здоровые экземпляры с ростками длиной примерно в палец. Лучше всего в этой системе показывают себя сорта «Гала» и «Ред Скарлетт».

Схема посадки

Между рядами оставляют 90 сантиметров, а между клубнями — 65. В каждую лунку добавляют 600 граммов перегноя и горсть комплексного удобрения. Сажают, когда почва прогреется до 12 градусов.

Четыре окучивания

Первое проводят, когда ростки достигнут 15 сантиметров, и засыпают их полностью. Спустя 12 дней процедуру повторяют. Третий раз — в период появления бутонов. И ещё через 12 дней — четвёртый. Гребни поднимаются до 35 сантиметров. Клубни в них располагаются ровными ярусами. Каждое присыпание стебля даёт новые клубни, а сорняки через такую стену не пробиваются.

Полив и подкормка

Поливать начинают только с началом цветения: вечером по 8 литро под куст. Интервал — каждые 10 дней, за сезон выходит до 7 поливов. Также в этот период вносят 25 граммов калия на ведро, и затем по 1 литру под куст. Микроэлементами опрыскивают дважды. От колорадского жука проводят одну обработку.

Личный опыт автора

Автор "Городового" Евгения Сухова перешла на эту технологию три года назад. Урожай вырос почти вдвое. Её советы: перед посадкой замочите клубни в растворе марганцовки — это защитит от грибка. От проволочника помогает зола, добавленная в лунку. И не используйте свежий навоз: только перегной.

Вывод

Голландская технология — это дисциплина: не копать, соблюдать севооборот, сажать широко и окучивать четыре раза. С куста — 8–12 клубней по 100–150 г.

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