В Петербурге самокаты теперь только по паспорту? Как работает новая система и зачем она нужна

Программу запустили 18 августа.

Электросамокаты давно стали частью жизни Петербурга. Кто-то обожает их за скорость, а кто-то - ругает за лихачей на тротуарах. Чтобы сделать поездки безопаснее, в городе начали вводить новые правила.

Зачем усложнять жизнь самокатчикам?

Главная цель — убрать с самокатов детей и подростков. По правилам сервисов кататься можно только с 18 лет. Но раньше подростки легко обходили этот запрет: просто привязывали банковскую карту родителей и ехали.

Теперь правила меняются. Чтобы арендовать самокат, нужно подтвердить свой возраст через «Госуслуги» или Цифровой ID. Процедура простая и занимает всего пару минут.

Проходить её нужно только один раз — перед каждой поездкой подтверждать личность не придётся.

Первые результаты: питерцы активно проверяются

Эксперимент стартовал 18 августа. За первый месяц проверку прошли уже больше 65 тысяч человек, рассказали в пресс-слежбе комитета по транспорту города.

В сервисе «Яндекс Go» возраст через «Госуслуги» подтвердили 25 тысяч пользователей.

В «Юрент» через Цифровой ID — около 40 тысяч жителей города и области.

Пока это добровольное тестирование. Власти хотят заранее настроить программы, а людей — приучить к новым правилам.

Что ждёт самокатчиков в будущем?

Пока система работает в тестовом режиме, но затягивать с этим не планируют. Уже к 2027 году верификация через «Госуслуги» станет строго обязательной. Не пройдёшь проверку — приложение просто не разблокирует самокат.

Кстати, это далеко не первая мера против нарушителей в Петербурге. В городе уже действуют «медленные зоны», где скорость автоматически снижается до 10–15 км/ч.

Кроме того, операторы активно внедряют алгоритмы, которые штрафуют за поездку вдвоём.

Куда жаловаться на нарушителей?

Если вы увидели, что на самокате едут подростки, лихачи или сразу два человека, об этом можно сообщить.

Для этого есть два простых способа:

Позвонить на горячую линию: +7 (812) 240-92-72 .

. Написать в чат-бот «Самокаты: общественный контроль» в соцсети «ВКонтакте» или в мессенджере MAX.

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