За простым — на «Ломоносовскую», за 700 рублей — везде: в метро Петербурга продают новые редкие жетоны

Жетон к 200-летию легендарного завода
Главная новость — с 19 сентября в метро будет продаваться новый жетон. Его выпустили в честь 200-летия Октябрьского электровагоноремонтного завода, сообщили в пресс-службе метрополитена.
Это предприятие — настоящий ветеран. Именно там сегодня ремонтируют составы петербургского метро и собирают современные поезда «Балтиец». Завод старше самой подземки, поэтому юбилей отмечают с размахом.
Где купить и сколько стоит
Жетон продается в двух вариантах:
- В подарочном блистере (красивой открытке). Стоит 700 рублей. Продается в кассах абсолютно всех станций метро.
- Без упаковки. Обычный жетон «из кассы». Его можно купить только на станции «Ломоносовская». Место выбрали не случайно — завод находится совсе рядом.
Собрали 100 лет истории автобусов
Это не единственная новинка сентября. Ранее, 1 числа, в метро запестрели жетоны «100 лет Пассажиравтотранс». Их посвятили вековому юбилею первого городского автобуса.
Презентацию провели на «Звенигородской». В 1926 году именно отсюда, от Витебского вокзала, отправился в рейс самый первый регулярный автобус Ленинграда. Первыми новые жетоны опустили в турникеты руководители городского транспорта.
Новый вид для «Подорожника»
К автобусному юбилею обновили и любимый горожанами «Подорожник». Карта получила яркий памятный дизайн.
Коллекционные жетоны в Петербурге — вещь популярная. Их тиражи быстро разбирают фанаты и перекупщики. Если хотите сохранить себе кусочек истории транспортного Питера, лучше не затягивать с походом в кассу.
Ранее «Городовой» рассказывал, что ремонт «Фрунзенской» идет по плану.