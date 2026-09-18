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За простым — на «Ломоносовскую», за 700 рублей — везде: в метро Петербурга продают новые редкие жетоны

Опубликовано: 18 сентября 2026 15:35
 Проверено редакцией
За простым — на «Ломоносовскую», за 700 рублей — везде: в метро Петербурга продают новые редкие жетоны
За простым — на «Ломоносовскую», за 700 рублей — везде: в метро Петербурга продают новые редкие жетоны
фото: Городовой.ру
Для коллекционеров и тех, кто любит историю города, вышли сразу два редких жетона и проездной с новым дизайном.

Жетон к 200-летию легендарного завода

Главная новость — с 19 сентября в метро будет продаваться новый жетон. Его выпустили в честь 200-летия Октябрьского электровагоноремонтного завода, сообщили в пресс-службе метрополитена.

Это предприятие — настоящий ветеран. Именно там сегодня ремонтируют составы петербургского метро и собирают современные поезда «Балтиец». Завод старше самой подземки, поэтому юбилей отмечают с размахом.

Где купить и сколько стоит

Жетон продается в двух вариантах:

  • В подарочном блистере (красивой открытке). Стоит 700 рублей. Продается в кассах абсолютно всех станций метро.
  • Без упаковки. Обычный жетон «из кассы». Его можно купить только на станции «Ломоносовская». Место выбрали не случайно — завод находится совсе рядом.

Собрали 100 лет истории автобусов

Это не единственная новинка сентября. Ранее, 1 числа, в метро запестрели жетоны «100 лет Пассажиравтотранс». Их посвятили вековому юбилею первого городского автобуса.

Презентацию провели на «Звенигородской». В 1926 году именно отсюда, от Витебского вокзала, отправился в рейс самый первый регулярный автобус Ленинграда. Первыми новые жетоны опустили в турникеты руководители городского транспорта.

Новый вид для «Подорожника»

К автобусному юбилею обновили и любимый горожанами «Подорожник». Карта получила яркий памятный дизайн.

Коллекционные жетоны в Петербурге — вещь популярная. Их тиражи быстро разбирают фанаты и перекупщики. Если хотите сохранить себе кусочек истории транспортного Питера, лучше не затягивать с походом в кассу.

Ранее «Городовой» рассказывал, что ремонт «Фрунзенской» идет по плану.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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