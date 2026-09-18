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Шарлотка — прошлый век: яблочный пирог «Три стакана» — просто, сытно и всегда по-разному

Опубликовано: 18 сентября 2026 14:30
 Проверено редакцией
Шарлотка — прошлый век: яблочный пирог «Три стакана» — просто, сытно и всегда по-разному
Шарлотка — прошлый век: яблочный пирог «Три стакана» — просто, сытно и всегда по-разному
Городовой ру
Рецепт яблочного пирога

Из сезонных яблок можно приготовить вкусный яблочный пирог. Печь его очень просто, не нужны весы или мерные ложки. Для него нужно взять одинаковое количество муки, сахара и сметаны. Каждого продукта по одному стакану. Пирог так и называется "Три стакана".

Ингредиенты:

  • Мука — 1 стакан + для посыпки формы
  • Сахар — 1 стакан + для украшения
  • Сметана 20% — 1 стакан
  • 2 яйца
  • Соль — 1 ч. л. без горки
  • Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
  • Кислые яблоки — 3 шт.
  • Корица молотая — 1 ч. л.
  • Сливочное масло — смазать форму

Приготовление:

В большой миске смешайте сметану с сахаром. Добавьте яйца и соль. Взбейте венчиком. Постепенно всыпьте муку, смешанную с разрыхлителем. Вымешайте до гладкости. Тесто должно быть как нежирная сметана.

Яблоки очистите, удалите сердцевину, нарежьте тонкими пластинками. Смешайте корицу с 2 ст. л. сахара.
Форму смажьте маслом и присыпьте мукой. Обваляйте яблоки в муке и разделите на 2 части. Выложите половину яблок. Посыпьте половиной корицы с сахаром. Залейте половиной теста. Повторите слои так, чтобы сверху были яблоки.

Поставьте пирог в духовку, разогретую до 180 C, на 35 минут. Проверьте готовность деревянной палочкой.
Дайте пирогу постоять в форме 15 минут, только потом доставайте, посыпьте по желанию сахарной пудрой.

Рецепт хорош и тем, что его несложно изменить. Если в то же тесто добавить цедру, орехи, клюкву, то вкус каждый раз будет новый, отмечает NEWS.ru.

Комментарии читателей:

В комментариях читатели поделились своими вариациями рецепта яблочного пирога.

«А мне больше нравится "4 стакана": кефир, сахар, манка, мука по 1 стакану, растительное масло, ванилин, сода, щепоть соли. А дальше с чем угодно: яблоки, сливы, либо какао (будет шоколадный), можно "зебру" сделать (тесто делим на 2 части, в одну добавить 1,5 ст. ложки какао и выкладывать столовой ложкой по очереди в центр формы). Замечательный бисквит без яиц получается, печь 35 минут».

Ранее Городовой рассказал, как приготовить цветаевский яблочный пирог.

Автор:
Артем Петров
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