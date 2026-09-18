Шарлотка — прошлый век: яблочный пирог «Три стакана» — просто, сытно и всегда по-разному

Из сезонных яблок можно приготовить вкусный яблочный пирог. Печь его очень просто, не нужны весы или мерные ложки. Для него нужно взять одинаковое количество муки, сахара и сметаны. Каждого продукта по одному стакану. Пирог так и называется "Три стакана".
Ингредиенты:
- Мука — 1 стакан + для посыпки формы
- Сахар — 1 стакан + для украшения
- Сметана 20% — 1 стакан
- 2 яйца
- Соль — 1 ч. л. без горки
- Разрыхлитель — 0,5 ч. л.
- Кислые яблоки — 3 шт.
- Корица молотая — 1 ч. л.
- Сливочное масло — смазать форму
Приготовление:
В большой миске смешайте сметану с сахаром. Добавьте яйца и соль. Взбейте венчиком. Постепенно всыпьте муку, смешанную с разрыхлителем. Вымешайте до гладкости. Тесто должно быть как нежирная сметана.
Яблоки очистите, удалите сердцевину, нарежьте тонкими пластинками. Смешайте корицу с 2 ст. л. сахара.
Форму смажьте маслом и присыпьте мукой. Обваляйте яблоки в муке и разделите на 2 части. Выложите половину яблок. Посыпьте половиной корицы с сахаром. Залейте половиной теста. Повторите слои так, чтобы сверху были яблоки.
Поставьте пирог в духовку, разогретую до 180 C, на 35 минут. Проверьте готовность деревянной палочкой.
Дайте пирогу постоять в форме 15 минут, только потом доставайте, посыпьте по желанию сахарной пудрой.
Рецепт хорош и тем, что его несложно изменить. Если в то же тесто добавить цедру, орехи, клюкву, то вкус каждый раз будет новый, отмечает NEWS.ru.
Комментарии читателей:
В комментариях читатели поделились своими вариациями рецепта яблочного пирога.
«А мне больше нравится "4 стакана": кефир, сахар, манка, мука по 1 стакану, растительное масло, ванилин, сода, щепоть соли. А дальше с чем угодно: яблоки, сливы, либо какао (будет шоколадный), можно "зебру" сделать (тесто делим на 2 части, в одну добавить 1,5 ст. ложки какао и выкладывать столовой ложкой по очереди в центр формы). Замечательный бисквит без яиц получается, печь 35 минут».
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