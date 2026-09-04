Шарлотка - прошлый век: из сезонных яблок пеку цветаевский пирог - правильный рецепт

Как испечь знаменитый яблочный пирог по всем правилам

В сезон яблок хозяйки часто готовят шарлотку. Вместо нее из спелых фруктов можно приготовить знаменитый цветаевский пирог. Доподлинно неизвестно, имела ли Марина Цветаева какое-то отношение к прославленной выпечке, но то, что этот пирог - один из любимых у российских хозяек, совершенно точно. Автор дзен-канала «Правильно, готовим!» поделилась своим рецептом цветаевского пирога.

Ингредиенты

Для песочного теста (сабле):

Мука пшеничная — 220 г

Масло сливочное (холодное) — 120 г

Сметана 25% — 100 г

Сахарная пудра — 1 ст. ложка

Разрыхлитель — 1 ч. ложка

Ванилин — 1⁄2 ч. ложки

Соль — пара щепоток

Для яблочной начинки:

Яблоки кисло-сладкие (лучше всего антоновка) — 5 штук среднего размера

Сок лимона — 2 ч. ложки

Для сметанной заливки:

Сметана (25–40%) — 250 мл

Сахар — 150 г

Яйцо куриное — 1 шт.

Крахмал кукурузный (или мука) — 2 ст. ложки без горки

Специи по желанию — корица, кардамон, ваниль

Как приготовить

Шаг 1. Замешиваем песочное тесто

В глубокой миске смешайте муку, сахарную пудру, ванилин, соль и разрыхлитель. Просейте смесь через сито, чтобы избавиться от комочков. Холодное сливочное масло натрите на крупной тёрке прямо в мучную смесь. Быстро перетирайте всё руками до состояния мелкой жирной крошки — важно делать это оперативно, чтобы масло не успело растаять от тепла рук. Затем добавьте холодную сметану и замесите однородное, эластичное тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Скатайте его в шар, заверните в пищевую плёнку и уберите в холодильник минимум на 40 минут.

Шаг 2. Формируем корж

Охлаждённое тесто раскатайте в пласт толщиной примерно 5 мм. Аккуратно перенесите его в форму для выпечки, сформируйте бортики высотой 4–5 см. Дно и бортики проколите вилкой — это не даст тесту вздуться при выпекании. Накройте корж пергаментом и насыпьте сверху груз: сухой горох, фасоль или специальные керамические шарики для выпечки. Отправьте заготовку в разогретую до 180 C духовку на 15 минут. Затем выньте, удалите пергамент с грузом и верните корж обратно ещё на 5 минут — до лёгкого золотистого цвета. Готовый корж остудите.

Шаг 3. Готовим яблочную начинку

Яблоки вымойте, обсушите. Удалите семена, оставив кожицу, если она не слишком толстая. Нарежьте плоды на тонкие ломтики толщиной не более 3 мм. Чтобы яблоки не потемнели, сразу сбрызните их лимонным соком и перемешайте. Выложите ломтики на остывший корж равномерными слоями.

Шаг 4. Делаем заливку

В отдельной миске взбейте яйцо с сахаром до почти полного растворения. Добавьте крахмал (или муку), специи по вкусу и хорошо перемешайте. В последнюю очередь введите сметану и аккуратно, но тщательно размешайте до однородности. Залейте полученной смесью яблочные ломтики — заливка должна равномерно покрыть всю начинку.

Шаг 5. Выпекаем

Поставьте пирог в разогретую до 180 C духовку на 45–60 минут. Ориентируйтесь на состояние начинки: края должны схватиться, а середина оставаться слегка подрагивающей (как желе). Если верх начинает слишком румяниться, прикройте его листом пергамента или фольгой.

Шаг 6. Остужаем и подаем

Готовый пирог нельзя сразу вынимать из формы — дайте ему остыть до комнатной температуры, затем уберите в холодильник на 3–4 часа (можно на ночь). Именно в охлаждённом виде раскрывается вся гамма вкуса: сметанная заливка становится плотной, напоминающей крем, а яблоки пропитываются ароматом специй. Перед подачей посыпьте пирог нетающей сахарной пудрой.

Опыт читателей

"Изумительный пирог, пеку много-много лет. Самый вкусный и более ароматный получается с антоновкой...Пирог вкусен на следующий день после выдержки в холодильнике. В июле пекла с малиной, полностью заменив яблоки, очень вкусно получилось".



"Цветаевский пирог, сколько вариантов его происхождения! Столько же вариаций самого рецепта. Пирог шикарный и всегда имеет успех при подаче. Мой любимый вариант - где основу не надо выпекать отдельно".

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