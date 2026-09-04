Сколько получают в Петербурге и Ленобласти: кто в шоколаде, а кому доходы съедает инфляция

Петростат опубликовал свежие данные по зарплатам. Цифры показывают: жители Северной столицы и соседней области живут в абсолютно разных финансовых реалиях.
Петербург: зарплаты растут быстрее инфляции
В июне средняя зарплата в Петербурге перевалила за 141,6 тысячи рублей. За год она выросла почти на 11%. Самое главное — этот рост опережает инфляцию. В реальном выражении жители города стали богаче на 4,9%.
Кто зарабатывает больше всех:
- Добыча полезных ископаемых: около 272 тыс. рублей.
- Моряки и летчики: от 230 до 238 тыс. рублей.
- Банкиры и чиновники: 182–186 тыс. рублей.
Кому платят меньше всего: скромнее всех оценивают труд курьеров, сотрудников отелей, официантов и учителей. Их доходы крутятся вокруг 78–84 тысяч рублей.
Борьба за кадры заставляет работодателей поднимать ставки. Быстрее всего за год выросли зарплаты в сфере водоснабжения (+17%), в общепите, медицине и IT-секторе.
Ленобласть: доходы отстают, а инфляция «съедает» прибавки
В Ленинградской области картина иная. Средняя зарплата здесь составила 103,5 тысячи рублей. Это почти на 38 тысяч меньше, чем в Петербурге.
Но главное расстройство — реальные доходы. Номинально зарплаты выросли, но из-за роста цен жители области стали получать даже чуть меньше (минус 0,4% за год).
Сильнее всего инфляция ударила по учителям и ученым. Их реальные доходы упали на 6–7%.
Где в области платят хорошо:
- Водный транспорт — 188 тыс. рублей.
- Чиновники, энергетики и логисты — от 123 до 131 тыс. рублей.
Где самые низкие доходы: Хуже всего ситуация у почтальонов и курьеров (около 52,6 тыс. рублей) и у работников гостинично-ресторанного бизнеса (61,8 тыс. рублей).
Зато приятно удивляет сельское хозяйство: из-за нехватки рук зарплаты там подскочили сразу на 18%.
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