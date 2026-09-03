80 тысяч камер и штраф в 30 тысяч: нейросети начали генеральную уборку в Петербурге

Данные о нарушениях будут поступать в центр контроля городского хозяйства.

Петербург постепенно превращается в город будущего. Теперь за чистотой и порядком на улицах следят не только коммунальщики и инспекторы, но и искусственный интеллект. В городе всерьез взялись за цифровизацию, и вот как это изменит жизнь горожан.

Охота на незаконные вывески

В Петербурге уже работает мобильный комплекс «Городовой». Это автомобиль с камерами и нейросетью, который патрулирует улицы. Раньше он фиксировал ямы на дорогах и машины на газонах. Теперь у него новая цель — незаконные вывески и реклама на фасадах.

Если умная камера заметит несогласованный баннер, владельцу бизнеса автоматически прилетит штраф — 30 тысяч рублей, сообщает 78.ru. Спорить с алгоритмом бесполезно: он фиксирует нарушение беспристрастно.

80 тысяч «умных» глаз

В Петербурге работает масштабная система видеонаблюдения «Безопасный город». К ней подключили нейросетевой модуль, который теперь обрабатывает видео с более чем 80 тысяч камер.

Как это работает? ИИ круглосуточно анализирует картинку. Если в кадр попадает переполненный мусорный бак, граффити на стене, неубранный снег или сломанная детская площадка, система мгновенно отправляет сигнал в Центр контроля городского хозяйства.

Оттуда заявка идет напрямую ответственным службам. То есть проблему устранят еще до того, как жители успеют написать жалобу.

Это уже работает

Идея использовать ИИ возникла не на пустом месте. Ранее городские службы уже тестировали технологии совместно с Жилищной инспекцией и Комитетом по контролю за имуществом.

Результат впечатляет: нейросети помогли найти и устранить уже более 60 тысяч различных нарушений. Технологии экономят сотни часов работы инспекторов, освобождая их от рутинных обходов.

Зачем городу новая комиссия по ИИ?

Недавно в Смольном прошло первое заседание специальной комиссии по искусственному интеллекту. Ее задача — сделать так, чтобы умные технологии внедрялись во все сферы жизни города согласованно.

Губернатор Александр Беглов подчеркнул, что ближайшие 15 лет станут эпохой бурного развития ИИ. Петербург планирует стать главным полигоном для обкатки этих технологий в России.

Умный транспорт, цифровая медицина и автоматическое ЖКХ — все это готовится к масштабному запуску.

Петербург делает ставку на технологии. И кажется, совсем скоро городская среда станет намного чище и комфортнее благодаря тысячам невидимых виртуальных помощников.

Ранее «Городовой» рассказывал, что «Городовой» в Петербурге вычислит сорняк и спасет от штрафов на 800 тысяч.