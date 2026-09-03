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В Россельхознадзоре пояснили, надо ли везти кур в МФЦ

Опубликовано: 3 сентября 2026 22:30
 Проверено редакцией
В Россельхознадзоре пояснили, надо ли везти кур в МФЦ
В Россельхознадзоре пояснили, надо ли везти кур в МФЦ
Городовой ру
Новые правила для фермеров начали действовать с 1 сентября 

С 1 сентября 2026 года вступило в силу обязательное требование о регистрации домашней птицы и кроликов, содержащихся в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), если их поголовье превышает десять особей. В Россельхознадзоре разъяснили порядок действий для владельцев, чтобы процедура прошла без лишних хлопот.

Как поставить животных на учет: пошаговая инструкция

Россельхознадзор обращает внимание: вести кур или кроликов в МФЦ не нужно. Для регистрации следует обратиться в государственную ветеринарную службу по месту жительства.

Алгоритм действий:

  1. Свяжитесь с ветслужбой. Позвоните в районную или городскую госветслужбу и сообщите о намерении поставить питомцев на учет в систему «Хорриот».
  2. Проверьте регистрацию места содержания. Уточните, зарегистрировано ли место, где содержатся животные (курятник, клетки), в системе «Цербер». Если нет — специалисты подскажут, как это сделать.
  3. Согласуйте маркирование. Процедуру маркирования необходимо обсудить с ветслужбой.
  4. Промаркируйте группу. Для птицы и кроликов разрешено групповое маркирование. Животным присваивается общий номер, а на видном месте (например, на стене птичника) размещается табличка с этим номером. Табличка должна быть устойчива к погоде, а номер — читаться с расстояния 1,5 метра.
  5. Передайте данные ветеринару. После маркирования владелец передает ветеринарному специалисту сведения о виде и количестве животных. Специалист вносит эти данные в систему «Хорриот». Самостоятельно вносить информацию не нужно.

Сроки для разных категорий хозяйств

Главное отличие в сроках зависит от поголовья:

  • Для хозяйств с более чем 10 животными: срок обязательной регистрации наступил 1 сентября 2026 года.
  • Для хозяйств с поголовьем 10 или меньше: действует льготный период. Поставить животных на учет необходимо до 1 сентября 2029 года.

За отсутствие регистрации предусмотрен штраф: для граждан — от 500 рублей, для юридических лиц — до 20 тысяч рублей.

Главное

Новое правило касается в первую очередь владельцев ЛПХ с поголовьем птицы или кроликов более 10 особей. Процедура не требует личного присутствия животных и сводится к контакту с госветслужбой, согласованию маркирования и установке информационной таблички на месте содержания. Для небольших хозяйств (до 10 голов) регистрация пока не обязательна — для них установлен переходный период до 2029 года.

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Автор:
Артем Петров
Новости Петербурга
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