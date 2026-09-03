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Минус 400 метров пешком и без двойной оплаты у метро: как новые автобусы облегчат жизнь в «Цветном городе» и Пулковском

Опубликовано: 3 сентября 2026 23:20
 Проверено редакцией
Минус 400 метров пешком и без двойной оплаты у метро: как новые автобусы облегчат жизнь в «Цветном городе» и Пулковском
Минус 400 метров пешком и без двойной оплаты у метро: как новые автобусы облегчат жизнь в «Цветном городе» и Пулковском
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В «Цветном городе» запустили новый маршрут до «Академической».

Жители окраин Петербурга знают, какая это боль — добираться до метро по утрам. Новые дома строят быстро, а вот автобусы за ними часто не успевают. К счастью, ситуация меняется.

Сразу в двух развивающихся районах города запустили новые и удобные автобусные маршруты, сообщили в Комитете по транспорту города.

«Цветной город»: до «Академической» за полчаса

ЖК «Цветной город» — огромный микрорайон на севере Петербурга. Дома здесь растут как грибы, а вот нормальной связи с метро очень не хватало. Теперь дело пошло на лад.

Что изменилось:

  • Запустили новый автобус № 1МА. Он идет от Челябинской улицы до Тихорецкого проспекта. Самое классное — маршрут проложили напрямую по проспекту Науки. Больше никаких долгих кругов.
  • Сэкономили время. Теперь доехать от ЖК до метро «Академическая» можно всего за 30 минут. Раньше этот путь занимал минимум 40 минут, а в час пик — еще больше.
  • Обновили маршрут № 61. Раньше на нем было неудобно возвращаться домой. Теперь автобус сделали кольцевым. Пассажирам на «Академической» больше не нужно выходить из салона и платить за билет второй раз, чтобы поехать обратно в ЖК.
  • Сделали общую остановку. У метро «Академическая» автобусы № 1МА и № 61 теперь останавливаются в одном месте. Пришел на остановку — и садишься в тот автобус, который приехал быстрее.

Как ходит автобус № 1МА:

  • По будням: с 6:18 утра до 0:30 ночи.
  • По выходным: с 6:18 утра до 0:02 ночи.

Микрорайон Пулковское: прямой путь до «Звездной»

Другая хорошая новость пришла с юга города. В районе «Царскосельских холмов» (микрорайон Пулковское под Пушкиным) тоже запустили новые транспортные решения. Здесь активно заселяют малоэтажные кварталы, и людям критически важна связь с синей веткой метро.

Что изменилось:

  • Ускорили автобус № 232. Раньше он ходил по неудобной односторонней схеме. Теперь движение стало нормальным, двусторонним. Автобус идет напрямую к метро «Звездная» за те же 30 минут.
  • Остановки стали ближе. Маршрут № 232 пустили по улице Соколиной, где как раз сдали новые дома. Прямо у жилых комплексов сделали две новые остановки. Теперь жителям не нужно топать лишние 400 метров под дождем или ветром.
  • Построили новую конечную станцию. На улице Переведенской открыли современную автобусную площадку на 19 мест. Там сделали благоустроенную зону отдыха для водителей и поставили новый удобный павильон ожидания для пассажиров.

О памяти тоже позаботились

Приятная деталь: когда строили новую автобусную площадку в Пулковском, дорожники не забыли про историю. Совсем рядом находится мемориал советскому летчику Василию Бухтееву, который погиб здесь в воздушном бою в 1941 году.

Раньше подойти к памятнику было сложно. Теперь здесь сделали безопасную пешеходную дорожку и аккуратную ограду. Прийти и возложить цветы теперь можно в любое время.

Ранее «Городовой» рассказывал, как умные датчики и QR-коды изменят прокат самокатов в Петербурге.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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