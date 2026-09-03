Японский маникюр обычной зубной пастой и губкой: спустя пару минут результат как в салоне

Как сделать маникюр с помощью зубной пасты - быстро и красиво

Салонный японский маникюр может показаться сложной процедурой, но на самом деле все очень просто. Визуальный эффект строится на полировке ногтя безопасным абразивом для блеска. Для домашнего маникюра достаточно взять кухонную губку и зубную пасту.

Принцип работы зубной пасты

В зубных пастах для отбеливания есть небольшие абразивные частички, которые удаляют налет с эмали зубов, делают их гладкими. По этому же принципу можно работать и с ногтевой пластиной.

Для маникюра вам потребуется свежая губка для посуды, которая еще не использовалась. Обратная сторона изделия будет работать в качестве аппликатора, что позволит распределить пасту.

Как делать маникюр

Удалите лак с помощью специального средства, дайте ногтям некоторое время на отдых. Далее выдавите на губку немного зубной пасты. В ней не должно быть разноцветных полосок и гелевой части.

Отполируйте каждый ноготь пастой без сильного нажима в течение 30 секунд. Движения должны быть круговыми. После этого остается только помыть руки, нанести на кутикулу и ногти ухаживающее масло.

Результат японского маникюра

Благодаря зубной пасте ногти станут гладкими и сияющими, из-за чего возникнет ощущение, что они покрыты слоем лака. Такой эффект будет держаться на протяжении нескольких дней, сообщает "Киноафиша".

Рекомендация: данный способ не помогает ногтям стать менее ломкими, а также не лечит их. Он дает только косметический эффект. Не используйте метод, если ваши ногти уже тонкие. Повторяйте процедуру не чаще раза в 10 дней.

Вывод

Японский маникюр можно сделать и с помощью зубной пасты без похода в салон. Важно выбирать только отбеливающий вариант из-за содержания абразивных частиц. Способ подойдет для здоровых ногтей. Если у вас поврежденная ногтевая пластина, то сначала стоит восстановить ее, а только после этого приступать к японскому маникюру.

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