Не хуже вечного «Германа»: умные дачники душу продадут за 2 сорта огурцов — первые зеленцы через 37 дней

Описание сорта огурцов

Опытные садоводы хорошо знакомы с сортом «Герман», однако его популярность несколько снизилась. В связи с этим, специалисты в области растениеводства постоянно ищут новые перспективные сорта.

Агроном Ксения Давыдова поделилась своими предпочтениями относительно сортов. Один из них подходит для посадки даже в июле.

Марьина роща F1

Этот сорт не требует опыления. Рост плети культуры не ограничен. Первые плоды можно получить уже через 45 дней.

Масса плодов составляет 90−110 граммов. Урожайность достигает 12−14 кг с одного квадратного метра. Этот высокоурожайный гибрид обладает превосходными засолочными качествами.

Плоды цилиндрической формы, с частыми мелкими бугорками и плотной хрустящей мякотью. Сорт демонстрирует устойчивость к мучнистой росе и кладоспориозу.

Муравей F1

Этот сорт также не нуждается в опылении, однако его рост ограничен. Первый урожай можно собрать через 37−39 дней. Какие еще особенности характерны для данного сорта?

Кусты отличаются компактностью. Сорт оптимален для использования в небольших теплицах. Урожайность составляет до 12 кг с одного квадратного метра.

Ранее мы рассказали о других урожайных сортах огурцов.