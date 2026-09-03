На «Кураж» и «Герман» даже не смотрю: сажаю эти 2 сорта огурцов – радуюсь урожаю до самого октября

Каждый садовод стремится к выращиванию огурцов с плотной мякотью и отсутствием пустот, что гарантирует превосходные вкусовые качества. Агроном Ксения Давыдова представила два сорта, которые будут высоко оценены огородниками.
«Хрустик F1»
Этот сорт прочно занял лидирующие позиции в последние годы. Период созревания первых плодов составляет 48 дней. Масса плодов варьируется от 60 до 80 граммов. По данным специалиста, урожайность может достигать 12 кг/м².
При консервации плоды сохраняют свою структуру, не образуя пустот. Согласно информации эксперта, урожай созревает равномерно в течение первого месяца после завершения вегетационного периода.
«Емеля F1»
Этот гибрид отличается еще более высокой урожайностью, позволяя собрать до 16 кг/м². Сорт также относится к раннеспелым, первые плоды появляются уже через 42 дня.
Вес плодов составляет 120–150 граммов. Сорт устойчив к корневой гнили и мучнистой росе, что делает его идеальным выбором для начинающих садоводов.
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