Городовой / Новости Петербурга / На «Кураж» и «Герман» даже не смотрю: сажаю эти 2 сорта огурцов – радуюсь урожаю до самого октября
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы морозилка не обрастала ледяной шубой: копеечный трюк с аптечным средством - работает на раз-два Полезное
Салах на «Газпром Арене»: 15 ноября в Петербурге будет жарко Новости Петербурга
Народные приметы на 3 сентября: что нельзя делать в день Семёна и Ивана Полезное
1 таблетка в вазу – и цветы стоят 2 недели как свежие: не букет, а благоухающий оазис Полезное
Симфония вместо первого звонка: чем удивит школа Глинки в Петербурге Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Кулинария Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

На «Кураж» и «Герман» даже не смотрю: сажаю эти 2 сорта огурцов – радуюсь урожаю до самого октября

Опубликовано: 3 сентября 2026 00:12
 Проверено редакцией
На «Кураж» и «Герман» даже не смотрю: сажаю эти 2 сорта огурцов – радуюсь урожаю до самого октября
На «Кураж» и «Герман» даже не смотрю: сажаю эти 2 сорта огурцов – радуюсь урожаю до самого октября
Городовой ру
Описание сортов огурцов

Каждый садовод стремится к выращиванию огурцов с плотной мякотью и отсутствием пустот, что гарантирует превосходные вкусовые качества. Агроном Ксения Давыдова представила два сорта, которые будут высоко оценены огородниками.

«Хрустик F1»

Этот сорт прочно занял лидирующие позиции в последние годы. Период созревания первых плодов составляет 48 дней. Масса плодов варьируется от 60 до 80 граммов. По данным специалиста, урожайность может достигать 12 кг/м².

При консервации плоды сохраняют свою структуру, не образуя пустот. Согласно информации эксперта, урожай созревает равномерно в течение первого месяца после завершения вегетационного периода.

«Емеля F1»

Этот гибрид отличается еще более высокой урожайностью, позволяя собрать до 16 кг/м². Сорт также относится к раннеспелым, первые плоды появляются уже через 42 дня.

Вес плодов составляет 120–150 граммов. Сорт устойчив к корневой гнили и мучнистой росе, что делает его идеальным выбором для начинающих садоводов.

Ранее мы рассказали, как ухаживать за клубникой осенью.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью