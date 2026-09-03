Салах на «Газпром Арене»: 15 ноября в Петербурге будет жарко

"Зенит" сыграет матч с командой из Турции.

Петербургская осень готовит болельщикам настоящий подарок. 15 ноября на «Газпром Арену» приедет турецкий «Трабзонспор». И это не просто рядовой товарищеский матч.

Главная интрига — состав гостей. Сейчас за клуб с черноморского побережья Турции играют настоящие звезды мирового футбола: Андре Онана, Фабиньо и главная вишенка на торте — Мохамед Салах.

Когда и где

Игра начнется в 17:00 по петербургскому времени. Это воскресенье, так что можно смело планировать выезд без страха проспать работу в понедельник. Стадион откроет свои двери для зрителей ровно за два часа до стартового свистка — в 15:00.

Как прошел июль

В июле сине-бело-голубые играли против аргентинской «Химнасии». Игра получилась вязкой. Владение мячом было у наших, но до ворот аргентинцы доходить почти не давали.

В первом тайме Соболев замкнул верховую передачу от Мантуана — 1:0. Однако удержать преимущество не вышло. На 39-й минуте Аусменди уложил мяч в дальний угол — 1:1. Как потом честно признались в клубе, игра была равной и проходила в основном в центре поля.

От «Трабзонспора» ждут чего-то похожего — жесткого центра и быстрых контратак. Но статус домашней площадки и поддержка тысяч глоток должны помочь «Зениту» порадовать публику победой. Билеты уже в продаже, ажиотаж постепенно нарастает.

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