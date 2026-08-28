Уволить нельзя оставить: что происходит с Семаком в «Зените»?

Комментатор Геннадий Орлов отреагировал на разговоры о необходимости уволить тренера "Зенита".

«Зенит» выдал не самый уверенный старт сезона. 9 очков в пяти матчах и скромное четвертое место в таблице. Для клуба, который привык доминировать в России, это не лучшее начало.

В соцсетях и прессе сразу начались разговоры: а не пора ли уволить главного тренера Сергея Семака?

Паника после пяти туров — это несерьезно

Известный комментатор Геннадий Орлов жестко ответил всем паникерам. Он считает призывы отправить Семака в отставку полным бредом.

Смена тренера прямо сейчас — это огромный риск. Вместе с Семаком уйдет его штаб, а за ними — с десяток игроков.

Придет новый специалист и скажет: «Мне эти футболисты не подходят, покупайте других»,- сказал он в эфире "Радио Зенит".

«Зенит» уже проходил такое. Вспомните 2017 год и итальянца Роберто Манчини. Тогда клуб скупал игроков пачками, а финишировал вообще пятым. Наступать на эти грабли снова никто не хочет.

Орлов уверен: Семак обязан сам исправить ситуацию и смелее выводить на поле молодых парней.

Чемпионский иммунитет

Футбольный агент Тимур Гурцкая тоже считает, что кресло под Семаком даже не качается. И на это есть весомая причина.

Сергей Семак выиграл с «Зенитом» прошлогоднее золото, и оно дает ему железный иммунитет еще как минимум на один сезон, сказал эксперт в эфире ютуб-шоу «Это футбол, брат!»

По мнению Гурцкая, руководство подумает об увольнении только при одном условии: если «Зенит» выпадет из топ-3. Но в такой сценарий мало кто верит. В Петербурге собраны сильнейшие игроки лиги. Им просто нужно «проснуться» и поймать свою игру.

Что в итоге?

Крушить все после пары неудачных игр — глупо. К тому же руководство «Зенита» полностью доверяет тренеру и недавно продлило с ним контракт аж до 2030 года.

Семак уже не раз доказывал, что умеет выходить из кризисов. Скорее всего, текущий спад — это лишь временная передышка перед новым рывком к чемпионству.

Ранее «Городовой» рассказывал, в каком состоянии «Зенит» выходит на защиту титула.