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Забудьте про «Ласковый» и Ладогу: из 42 пляжей Питера и области проверку прошел всего один

Опубликовано: 28 августа 2026 17:19
 Проверено редакцией
Забудьте про «Ласковый» и Ладогу: из 42 пляжей Питера и области проверку прошел всего один
Забудьте про «Ласковый» и Ладогу: из 42 пляжей Питера и области проверку прошел всего один
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Конец августа — последнее время, чтобы поймать теплые дни у воды.

Однако у специалистов Роспотребнадзора плохие новости: лезть в большинство местных водоемов сейчас просто опасно. Проверки показали, что почти вся вода в Петербурге и Ленинградской области забракована.

Санкт-Петербург: остался всего один безопасный пляж

Эксперты проверили 22 городских пляжа. Итог печальный.

  • Где можно купаться: официально чистым признали только один пляж — на Безымянном озере в Красносельском районе. Только здесь вода соответствует всем нормам.
  • Где купаться запрещено: на остальных 21 пляже вода опасна. В «черный список» попали все Суздальские озера, Ольгинский водоем, а также любимые петербуржцами пляжи Финского залива и озера Разлив («Ласковый», «Комаровский», «Сестрорецкий» и другие).
  • Что на ремонте: пляжи на Колонистском пруду в Пушкине и детский пляж на реке Ижора в Колпино сейчас закрыты — там идет благоустройство.

Ленинградская область: ноль из двадцати

В области ситуация еще жестче. Специалисты взяли пробы воды в 20 популярных зонах отдыха в разных районах. Результат: ни один пляж не прошёл проверку.

Купаться не рекомендуют даже в Ладожском озере (в районе Коккорево и Осиновца), на Вуоксе, Сяси и Волхове.

Почему вода испортилась именно к концу лета?

Многие удивляются: в июне купаться было можно, а в августе — нет. Это классическая проблема конца сезона:

  1. Вода прогрелась. В теплой воде бактерии и микробы размножаются с бешеной скоростью.
  2. Водоросли зацвели. Сине-зеленые водоросли выделяют токсины, которые могут вызвать аллергию и отравление.
  3. Антропогенный фактор. За лето в водоемах купались тысячи людей, плюс смывы грязи с берегов после дождей.

Чем можно заразиться в такой воде?

Роспотребнадзор предупреждает: главное правило сейчас — не глотать воду. Иначе можно легко подхватить:

  • Острые кишечные инфекции (с рвотой, диареей и высокой температурой).
  • Энтеровирус и вирусный гепатит А.
  • «Зуд купальщика» (церкариоз) — неприятную кожную сыпь, которую вызывают паразиты, живущие в водоплавающих птицах.

Как освежиться без риска для здоровья?

Если на улице жарко, а окунуться хочется, соблюдайте простые правила:

  • Загорайте, но не купайтесь. На пляже можно отлично провести время и без погружения в воду.
  • Используйте альтернативы. Выбирайте открытые бассейны или вейк-парки с очищаемой водой.
  • Сполоснитесь после пляжа. Если вы все-таки случайно залезли в воду, постарайтесь как можно быстрее принять душ с мылом или хотя бы полить себя чистой водой из бутылки.

Ранее «Городовой» рассказывал, что сегодня в Петербург снова вернётся в лето.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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