Забудьте про «Ласковый» и Ладогу: из 42 пляжей Питера и области проверку прошел всего один

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Лишняя вода, стертые сроки и риск паразитов: за что Роспотребнадзор «забраковал» 3500 партий мяса в Петербурге и Ленобласти

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6 из 20: почему Роспотребнадзор «забраковал» почти все пляжи области и за что четверых туристов уже наказали рублем

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