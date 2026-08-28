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Мелкий дождь — лишь для разгона: сегодня в Петербург снова вернётся в лето

Опубликовано: 28 августа 2026 09:16
 Проверено редакцией
Мелкий дождь — лишь для разгона: сегодня в Петербург снова вернётся в лето
Мелкий дождь — лишь для разгона: сегодня в Петербург снова вернётся в лето
фото: Городовой.ру
Осень в Северной столице откладывается.

Петербуржцы, рановато мы достали тёплые свитера! Осень решила уступить дорогу тёплым денькам. Северная столица всё ещё держится за летнее настроение.

Что ждёт нас сегодня и в выходные?

Сегодня погода будет с характером, но в целом приятная. Утром местами могут пройти небольшие дожди. Зонтик на всякий случай захватите, но не переживайте — заливать город не будет. Уже к обеду облака рассеются.

Сегодня: в городе до +21°, по области — от +17° до +22°. Ветер слабый, гулять будет комфортно. В субботу: вообще идеальный день. Никаких дождей, много солнца и приятные +20…+22° днём, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Почему «метеорологическая осень» отменяется?

Синоптики считают началом реальной осени не 1 сентября, а день, когда средняя температура за сутки падает ниже +15°. Это и есть метеорологическая осень.

Казалось, что 24 августа мы уже шагнули в холодный сезон. Температура стремительно падала. Но Петербург снова всех удивил. На днях воздух опять прогрелся, и суточная температура поднялась до +16,1°. Похолодание сброшено! Лето официально продолжается.

Когда обычно приходит настоящая прохлада?

Обычно в Петербурге метеорологическая осень наступает аккурат к началу учебного года — 1–3 сентября. Но бывали годы, когда лето задерживалось почти до середины месяца.

Так что сейчас нам просто повезло. Следующая волна похолодания обязательно придет, но пока у нас есть время насладиться теплом.

Ранее «Городовой» рассказывал, что иноптики нашли виновника петербургской аномалии.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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