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Иконка в подарок и очередь у Казанского: Петербург встречает чудотворную десницу с острова Корфу

Опубликовано: 28 августа 2026 09:55
 Проверено редакцией
Иконка в подарок и очередь у Казанского: Петербург встречает чудотворную десницу с острова Корфу
Иконка в подарок и очередь у Казанского: Петербург встречает чудотворную десницу с острова Корфу
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru
Петербуржцы сегодня встречают двойной праздник. 

В Санкт-Петербург доставили редкую христианскую святыню. В Казанском кафедральном соборе встречают десницу — правую руку — святителя Спиридона Тримифунтского. Сотни верующих уже выстроились в очередь, чтобы поклониться мощам.

Откуда прибыл ковчег и где его увидеть

Святыню привезли в Россию с греческого острова Корфу по благословению патриарха Кирилла. В Петербург ковчег доставили в сопровождении греческой делегации, рассказал спикер ЗАКСа Александр Бельский.

Поклониться святому в Казанском соборе можно в следующие дни:

  • С 28 по 30 августа: с 06:30 до 23:00.
  • 31 августа: с 06:30 до 14:00.

После этого ковчег отправят в Псков.

Всем, кто стоит в очереди у собора, волонтёры и священники раздают небольшие освящённые иконки, сообщают РИА Новости.

Чем известен святой Спиридон

Спиридон жил в III–IV веках на Кипре. Даже став епископом, он не бросил простую жизнь. Он продолжал пасти овец, сам выращивал хлеб и всё имущество раздавал тем, кому нужнее.

Он запомнился невероятной добротой. Спиридон давал кров странникам, прощал долги беднякам и никому не отказывал в помощи.

В православном мире Спиридона Тримифунтского называют покровителем простых людей. Ему принято молиться в самых обычных, житейских ситуациях.

Часто у него просят помощи:

  • при покупке или поиске жилья;
  • в финансовых трудностях и безработице;
  • при тяжелых болезнях;
  • для разрешения судебных споров.

С этим святым связана удивительная греческая традиция. На Корфу верующие верят, что Спиридон до сих пор ходит по миру и помогает людям. Из-за этого его бархатные башмачки на мощах постоянного стираются.

Священникам приходится менять их несколько раз в год, а старую обувь разрезают на кусочки и раздают верующим.

Двойной праздник

Прибытие ковчега в Петербург совпало с еще одним важным событием. 28 августа православные отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы. Для петербургских верующих эти дни стали временем особой радости и душевного спокойствия.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Гатчина готовится к столетию региона.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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