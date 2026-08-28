Иконка в подарок и очередь у Казанского: Петербург встречает чудотворную десницу с острова Корфу

В Санкт-Петербург доставили редкую христианскую святыню. В Казанском кафедральном соборе встречают десницу — правую руку — святителя Спиридона Тримифунтского. Сотни верующих уже выстроились в очередь, чтобы поклониться мощам.
Откуда прибыл ковчег и где его увидеть
Святыню привезли в Россию с греческого острова Корфу по благословению патриарха Кирилла. В Петербург ковчег доставили в сопровождении греческой делегации, рассказал спикер ЗАКСа Александр Бельский.
Поклониться святому в Казанском соборе можно в следующие дни:
- С 28 по 30 августа: с 06:30 до 23:00.
- 31 августа: с 06:30 до 14:00.
После этого ковчег отправят в Псков.
Всем, кто стоит в очереди у собора, волонтёры и священники раздают небольшие освящённые иконки, сообщают РИА Новости.
Чем известен святой Спиридон
Спиридон жил в III–IV веках на Кипре. Даже став епископом, он не бросил простую жизнь. Он продолжал пасти овец, сам выращивал хлеб и всё имущество раздавал тем, кому нужнее.
Он запомнился невероятной добротой. Спиридон давал кров странникам, прощал долги беднякам и никому не отказывал в помощи.
В православном мире Спиридона Тримифунтского называют покровителем простых людей. Ему принято молиться в самых обычных, житейских ситуациях.
Часто у него просят помощи:
- при покупке или поиске жилья;
- в финансовых трудностях и безработице;
- при тяжелых болезнях;
- для разрешения судебных споров.
С этим святым связана удивительная греческая традиция. На Корфу верующие верят, что Спиридон до сих пор ходит по миру и помогает людям. Из-за этого его бархатные башмачки на мощах постоянного стираются.
Священникам приходится менять их несколько раз в год, а старую обувь разрезают на кусочки и раздают верующим.
Двойной праздник
Прибытие ковчега в Петербург совпало с еще одним важным событием. 28 августа православные отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы. Для петербургских верующих эти дни стали временем особой радости и душевного спокойствия.
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