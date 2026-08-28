Продали «воздух»: как шоу Канье Уэста в Петербурге перепишет правила покупки билетов

Союз потребителей России предложил изменить правила продажи билетов.

Петербуржцы купили билеты на концерт любимой звезды, а через пару дней площадка заявила, что шоу может не состояться.

Скандал получился настолько громким, что в России решили полностью переписать правила продажи билетов, сообщают "Известия".

Что произошло?

В августе в интернете стартовали продажи билетов на шоу Канье Уэста на «Газпром Арене». Фанатское сообщество ликовало, а билеты раскупались со скоростью света.

Но радость длилась недолго. Вскоре руководство стадиона официально заявило: никакой договор аренды с организаторами не подписан.

Организаторы в ответ до последнего твердили, что всё под контролем и бумаги скоро оформят. В итоге тысячи зрителей оказались в подвешенном состоянии — ни денег, ни концерта.

Главная дыра в законе

Как вообще такое стало возможно? Дело в том, что по текущим правилам организаторам не запрещено продавать билеты до того, как они полностью оформят документы.

Они могут открыть продажи, даже не имея на руках подписанного договора с площадки или согласования от городских властей.

Хитрость с «невозвратными» билетами

Ещё одна проблема, с которой столкнулись фанаты, — так называемые «акционные» билеты.

Организаторы часто продают первые партии билетов со скидкой и указывают в правилах, что они невозвратные. Если вы просто передумали идти, вернуть за них деньги действительно нельзя.

Но промоутеры часто умалчивают о другом: если концерт отменен или не был согласован изначально, вам обязаны вернуть 100% суммы. На практике же организаторы отказываются отдавать деньги добровольно, и людям приходится идти в суд.

Что предлагают изменить?

Союз потребителей РФ решил остановить этот хаос и направил предложения в Минкульт, Государственную Думу и другие организации.

Вот что может измениться в ближайшее время:

Запрет на продажу «воздуха». Продавать билеты разрешат только ПОСЛЕ того, как организатор подпишет договоры с артистом, площадкой и получит все разрешения от властей.

Продавать билеты разрешат только ПОСЛЕ того, как организатор подпишет договоры с артистом, площадкой и получит все разрешения от властей. Конец «невозвратным» уловкам. Организаторам запретят прикрывать невозвратные билеты специальными акциями и скидками.

Организаторам запретят прикрывать невозвратные билеты специальными акциями и скидками. Прозрачность. Покупатель должен быть уверен, что шоу точно состоится, ещё до того, как введет данные карты.

Как защитить свои деньги уже сейчас?

Пока новые правила не приняли, обезопасить себя можно простыми шагами:

Проверяйте сайт площадки. Не покупайте билеты, пока анонс не появится на официальном сайте стадиона или клуба. Ищите подтверждение у артиста. Известные исполнители всегда вывешивают даты тура в своих соцсетях. Не бойтесь требовать возврат. Если событие отменили или перенесли, закон полностью на вашей стороне. Вам обязаны вернуть полную стоимость, независимо от того, был билет «акционным» или обычным.

Ранее «Городовой» рассказывал, что петербуржцы возвращают деньги за сомнительные билеты на Канье Уэста.