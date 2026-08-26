Петербуржцы возвращают деньги за сомнительные билеты на Канье Уэста в Петербурге

VIP-ложа на «Газпром Арене» обошлась зрителям в 176 тысяч за одно место.

Слухи о приезде американского рэпера Канье Уэста в Россию вызвали небывалый ажиотаж. Фанаты ринулись покупать билеты, но радость быстро сменилась шоком. Особенно у тех, кто решил посмотреть на звезду с максимальным комфортом.

Ложа за 160 тысяч оказалась всего одним креслом

На сайте продажи билетов появилось заманчивое предложение — VIP-ложа на «Газпром Арене». Написано: вмещает 12 человек, цена — 160 тысяч рублей.

Многие покупатели решили, что это стоимость всей ложи для компании. Но после оплаты их ждал сюрприз. Оказалось, 160 тысяч (плюс 16 тысяч сервисного сбора) — это цена всего за одно кресло, сообщает "Фонтанка".

Как петербуржцы смогли вернуть деньги

Казалось, что огромные суммы потеряны навсегда. Но покупатели не сдались и решили написать организаторам.

Они не стали устраивать скандал или обвинять продавцов в мошенничестве. Они просто составили письма, в которых опирались на Закон о защите прав потребителей и подробно объяснили: описание на сайте путает людей и вводит в заблуждение.

Схема сработала. Организаторы сдались и решили полностью вернуть деньги за VIP-ложи. 78.ru связались с еще одним петербуржцем, который рассказал аналогичную историю.

Покупателям пришли обратно не только основные 160 тысяч, но и 16 тысяч комиссионного сбора.

А будет ли сам концерт?

Самое интересное в этой истории — судьба самого шоу. Концерт Канье Уэста сейчас под большим вопросом.

Представители «Газпром Арены» уже заявили, что никаких договоров на проведение выступления рэпера с ними никто не подписывал. При этом организаторы продолжают уверять фанатов, что шоу обязательно состоится.

Из-за этой путаницы обычные зрители оказались в ловушке. Деньги за билеты на танцпол организаторы пока не возвращают.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему вокруг концерта такой хаос и как не остаться без денег.