Можно ли оформить в собственность территорию перед частным домом - юрист дал ответ

Кому принадлежит земля за забором и можно ли ее присоединить

Земля между вашим забором и дорогой не принадлежит вам автоматически. Некоторые люди могут полагать: раз я ее кошу, чищу от снега и поставил забор, значит, она моя. Это не так. Ваша собственность — только та территория, границы которой указаны в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Даже если вы много лет ставите машину на одно и то же место, это не дает вам право на этот участок.

Чаще всего полоса между забором и дорогой — государственная или муниципальная земля. На ней могут быть дороги, тротуары, коммуникации или просто зелёные насаждения общего пользования. Самовольно использовать эту территорию нельзя. Если вы решите поставить там гараж, расширить забор или сделать парковку, это могут расценить как захват земли. Тогда вы получите предписание все убрать и, скорее всего, придется выплатить штраф.

Как оформить в собственность землю за забором

Оформление такой земли в собственность — процедура сложная, но возможная. Самый распространённый способ — перераспределение (в народе — «прирезка»). Вы подаёте заявление в местную администрацию, и если участок подходит под условия, вам могут продать эту полосу и присоединить её к вашему наделу. Перераспределение доступно для участков под ИЖС, садоводство или личное подсобное хозяйство. При этом итоговая площадь не должна превышать максимальный размер, установленный в вашем регионе.

Получить землю бесплатно или просто «по факту использования» не получится. Закон этого не допускает. Даже если вы ухаживали за этой территорией десятилетиями, право собственности у вас не возникнет.

Как узнать, кому принадлежит земля перед вашим домом

Закажите выписку из ЕГРН на свой участок. Там указаны точные границы, площадь и кадастровый номер.

Посмотрите на Публичную кадастровую карту. Это предварительный способ понять, где проходят границы.

Пригласите кадастрового инженера. Только он может точно вынести границы вашего участка на местность. Особенно это важно, если вы планируете:

переносить забор;

строить гараж или навес;

прокладывать коммуникации;

продавать дом.

Что говорят эксперты

В Росреестре гражданам рекомендуют не двигать забор, если они не уверены в границах участка, поскольку разные кадастровые инженеры могут по-разному выполнить замеры и получатся разные координаты. Чтобы расширить участок, есть законные способы, например, перераспределение.

Адвокат Михаил Герголенко добавляет для РБК: присоединяемый участок должен быть в государственной или муниципальной собственности. Для перераспределения нужно обратиться с заявлением в администрацию.

Вывод

Земля за вашим забором — не ваша, пока это не подтверждено документально. Не рискуйте: не ставьте заборы и не стройте ничего на этой территории без проверки. Сначала закажите выписку из ЕГРН, при необходимости обратитесь к кадастровому инженеру. Если хотите законно присоединить эту землю, подайте заявление на перераспределение в местную администрацию. Это единственный правильный и безопасный путь.

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