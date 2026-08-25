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С 1 сентября россияне смогут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения

Опубликовано: 25 августа 2026 22:59
 Проверено редакцией
Городовой ру
С 1 сентября россияне смогут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения
фото legion-media
Расширяются лимиты и появляются дополнительные возможности для семей

С 1 сентября в России заработает новый налоговый вычет на долгосрочные сбережения — это часть мер по поддержке накоплений граждан.

Льгота коснётся страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни, а также увеличит размер вычета для родителей, вкладывающих средства в сбережения для детей.

Нововведения закреплены в федеральном законе № 418 и призваны мотивировать людей планировать финансы вдолгую, - отмечает источник.

На кого и на какие суммы распространяется вычет

Вычет будет действовать для взносов по договорам, заключённым с 1 января 2025 года, в пределах 30 млн рублей на один договор.

Одновременно вырастет лимит вычета по взносам в программы долгосрочных сбережений: с 400 тыс. до 500 тыс. рублей на каждого родителя.

Повышенную сумму можно получить, если деньги вложены в пользу детей, — и так до достижения ребёнком 18 лет либо 24 лет, если он учится очно.

Как грамотно воспользоваться льготой

Вот несколько практических подсказок:

  • проверьте дату заключения договора — вычет действует только для соглашений от 1 января 2025 года и позже;
  • учитывайте лимит в 30 млн рублей — он установлен на один договор, это важно при крупных вложениях;
  • если планируете взносы на ребёнка, помните: повышенный вычет до 500 тыс. рублей доступен каждому родителю;
  • заранее собирайте подтверждающие документы — они понадобятся для оформления вычета.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему петербурженка лишилась 10 млн рублей при покупке дома.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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