С 1 сентября россияне смогут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения

С 1 сентября в России заработает новый налоговый вычет на долгосрочные сбережения — это часть мер по поддержке накоплений граждан.
Льгота коснётся страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни, а также увеличит размер вычета для родителей, вкладывающих средства в сбережения для детей.
Нововведения закреплены в федеральном законе № 418 и призваны мотивировать людей планировать финансы вдолгую, - отмечает источник.
На кого и на какие суммы распространяется вычет
Вычет будет действовать для взносов по договорам, заключённым с 1 января 2025 года, в пределах 30 млн рублей на один договор.
Одновременно вырастет лимит вычета по взносам в программы долгосрочных сбережений: с 400 тыс. до 500 тыс. рублей на каждого родителя.
Повышенную сумму можно получить, если деньги вложены в пользу детей, — и так до достижения ребёнком 18 лет либо 24 лет, если он учится очно.
Как грамотно воспользоваться льготой
Вот несколько практических подсказок:
- проверьте дату заключения договора — вычет действует только для соглашений от 1 января 2025 года и позже;
- учитывайте лимит в 30 млн рублей — он установлен на один договор, это важно при крупных вложениях;
- если планируете взносы на ребёнка, помните: повышенный вычет до 500 тыс. рублей доступен каждому родителю;
- заранее собирайте подтверждающие документы — они понадобятся для оформления вычета.
Ранее «Городовой» рассказывал, почему петербурженка лишилась 10 млн рублей при покупке дома.