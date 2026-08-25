3 "модных" действия только вредят почве: как реально очистить грунт после фитофторы на картошке

Дачники тратят много сил на то, чтобы победить фитофтору. Вывести её окончательно нельзя, но снизить риск поражения картофеля до минимума — реально, пишет опытная огородница Валентина в своем блоге "В саду у Валентинки".
Возбудитель — оомицет Phytophthora infestans, который зимует в двух формах: мицелий внутри живых клубней (в погребе или забытых в земле) и ооспоры в почве, защищённые двойной липидной оболочкой. Эта броня не пробивается ни медным купоросом, ни фунгицидами, ни морозом. Поэтому борьба с патогеном через почву бесперспективна. Вместо этого сосредоточьтесь на профилактике и биологических методах, советует эксперт.
Что не нужно делать в борьбе с фитофторой
По словам автора, три действия, которыми дачники борются с грибком, не только бесполезны против фитофторы, но и вредят почве.
- Проливать грунт медным купоросом или марганцовкой. Ооспоры в капсуле невосприимчивы к контактным фунгицидам. Кроме того, медь вступает в реакцию с гумусом, теряет активность, накапливается как тяжёлый металл и нарушает баланс питания растений.
- Использовать системные фунгициды в почве. Эти препараты работают только внутри тканей растений, перемещаясь по сосудам. В грунте они бесполезны — там нет сокодвижения и ферментов, на которые они действуют.
- Ощелачивать грунт. Картофель предпочитает слабокислую среду. На щелочных почвах активно развивается парша, а ооспоры фитофторы легко адаптируются к изменению pH.
Что помогает снизить численность патогена
Внедрите четыре обязательных приёма — и фитофтора будет появляться реже.
- Тщательно убирайте ботву и все клубни. Мицелий зимует только в живой картофелине. Если клубень не выкопан и замёрз, патоген погибает вместе с ним. Однако не оставляйте на поле даже мелких картошин.
- Высаживайте только здоровый посадочный материал. В половине случаев фитофтору заносят на участок именно с семенными клубнями. Прогревайте и протравливайте картофель перед посадкой, отбраковывайте подозрительные экземпляры.
- Заселяйте почву полезной биотой. Вносите триходерму (осенью или весной с повторением), перегной, компост, сейте сидераты. Органика привлекает массу микроорганизмов, которые конкурируют с оомицетом. Чем богаче и активнее почвенная жизнь, тем меньше места для патогенов.
- Соблюдайте севооборот. Возвращайте картофель на прежнее место не раньше чем через 3–4 года. За это время популяция ооспор в верхнем слое почвы существенно снижается.
Личный опыт автора
Корреспондент «Городового» Артем Петров три года боролся с фитофторой на своем участке. Перепробовав медный купорос и системные фунгициды, он не добился результата. Тогда Артем перешёл на биометоды: стал ежегодно вносить компост, высевать горчицу и вносить осенью триходерму. Через два сезона поражение ботвы снизилось до единичных пятен.
Вывод
Фитофтора не уходит из почвы только от одного действия. Комплексный подход — уборка растительных остатков, здоровый посадочный материал, обогащение грунта органикой и биопрепаратами — создаёт условия, в которых патоген отступает. Полной победы не гарантирует даже он (в дождливое лето споры могут залететь от соседей), но здоровых кустов станет заметно больше.
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