В Петербург на прощание с летом возвращаются солнце и +20 °C — прогноз синоптиков

Конец августа радует петербуржцев: синоптики обещают несколько дней комфортной погоды. Атмосферное давление будет выше нормы, а дожди почти не помешают прогулкам.
Самое приятное тепло ждёт горожан уже в середине недели — можно смело планировать дела на свежем воздухе.
Чего ждать от ближайших дней
Самым тёплым днём станет среда, 26 августа: небо прояснится, осадков не предвидится, а столбик термометра поднимется до +21°.
В четверг и пятницу температура немного снизится — до +18–20°, местами возможен небольшой дождь.
Ветер всё это время останется слабым, переменчивым.
Атмосферное давление удержится на уровне 770 мм рт. ст., что выше привычных значений.
Как использовать тёплые дни с пользой
Вот несколько идей, которые помогут не упустить хорошую погоду:
- запланируйте прогулку по набережным или в парке — в такую погоду город особенно красив;
- устройте пикник за городом или хотя бы возьмите кофе навынос и пройдитесь по любимым улицам;
- вынесите на проветривание пледы, подушки и летние вещи — тёплый воздух быстро уберёт затхлый запах;
- займитесь делами, которые откладывали из‑за дождей: прогулкой с собакой подольше, велосипедной поездкой или фотосессией.
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