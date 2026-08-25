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В Петербург на прощание с летом возвращаются солнце и +20 °C — прогноз синоптиков

Опубликовано: 25 августа 2026 23:30
 Проверено редакцией
Городовой ру
В Петербург на прощание с летом возвращаются солнце и +20 °C — прогноз синоптиков
фото legion-media
Такие периоды в Петербурге бывают недолго

Конец августа радует петербуржцев: синоптики обещают несколько дней комфортной погоды. Атмосферное давление будет выше нормы, а дожди почти не помешают прогулкам.

Самое приятное тепло ждёт горожан уже в середине недели — можно смело планировать дела на свежем воздухе.

Чего ждать от ближайших дней

Самым тёплым днём станет среда, 26 августа: небо прояснится, осадков не предвидится, а столбик термометра поднимется до +21°.

В четверг и пятницу температура немного снизится — до +18–20°, местами возможен небольшой дождь.

Ветер всё это время останется слабым, переменчивым.

Атмосферное давление удержится на уровне 770 мм рт. ст., что выше привычных значений.

Как использовать тёплые дни с пользой

Вот несколько идей, которые помогут не упустить хорошую погоду:

  • запланируйте прогулку по набережным или в парке — в такую погоду город особенно красив;
  • устройте пикник за городом или хотя бы возьмите кофе навынос и пройдитесь по любимым улицам;
  • вынесите на проветривание пледы, подушки и летние вещи — тёплый воздух быстро уберёт затхлый запах;
  • займитесь делами, которые откладывали из‑за дождей: прогулкой с собакой подольше, велосипедной поездкой или фотосессией.

Ранее «Городовой» рассказывал, в Петербурге планируют открыть более 30 станций и три депо.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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