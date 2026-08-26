Не сорт, а «прущий танк»: собираю до 30 кг с одного куста даже в поганое лето – томаты сладкие и сочные

Существуют высокоурожайные сорта томатов, устойчивые к различным заболеваниям. Специалист по садоводству Ксения Давыдова рекомендует обратить внимание на гибрид «Т-34».
Культура обладает высоким иммунитетом к болезням, включая фитофтороз. Этот сорт томатов, разработанный российскими учеными, культивируется с 2012 года. Гибрид демонстрирует высокую урожайность, позволяя собирать до 30 кг плодов с одного куста.
Рекомендуемая плотность посадки составляет не более двух кустов на квадратный метр. Выращивание этого сорта в теплицах может быть затруднительным из-за его высоты, достигающей 4 метров. Для формирования первых плодовых кистей на оптимальной высоте рекомендуется высаживать рассаду в феврале, а в марте проводить обрезку верхушки над пятым листом.
Плоды этого сорта томатов характеризуются мясистой мякотью и насыщенным вкусом. Они идеально подходят для употребления в свежем виде и приготовления салатов. Тонкая кожица делает их непригодными для консервации. Исключением является производство соков и паст.
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