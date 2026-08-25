Городовой / Новости Петербурга / Огурцы сорта "Герман" – моветон: вместо них сажаю хит сезона 2026 и гребу урожай – шпарят зеленцы до осени без всякой горечи
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербурженка лишилась 10 млн рублей при покупке дома, которого не существовало Новости Петербурга
Эти 7 фраз выдают возраст не хуже паспорта - они звучат старомодно Новости Петербурга
Развитие метро до 2040 года: в Петербурге планируют открыть более 30 станций и три депо Новости Петербурга
Беру пластиковую бутылку — и сажа вылетит в дымоход со скоростью звука: почистить печь без соли и крахмала теперь легче легкого Полезное
В Петербурге сохранится аномальный холод еще на сутки — предупреждение синоптиков Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Туризм Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Огурцы сорта "Герман" – моветон: вместо них сажаю хит сезона 2026 и гребу урожай – шпарят зеленцы до осени без всякой горечи

Опубликовано: 25 августа 2026 14:07
 Проверено редакцией
Огурцы сорта "Герман" – моветон: вместо них сажаю хит сезона 2026 и гребу урожай – шпарят зеленцы до осени без всякой горечи
Огурцы сорта "Герман" – моветон: вместо них сажаю хит сезона 2026 и гребу урожай – шпарят зеленцы до осени без всякой горечи
Городовой ру
Описание сорта огурцов

Многие ценители огурцов проявляют интерес к сортам, пригодным для культивирования как на даче, так и на балконе. К числу таких сортов относится огурец "Мурашка" – раннеспелый гибрид с партенокарпическим типом плодоношения.

Описание сорта

"Мурашка" представляет собой скороспелый партенокарпический гибрид огурца женского типа цветения, созревающий в течение 43-48 дней с момента появления всходов до начала плодоношения. Отличительной особенностью является формирование 4-6 завязей в каждой пазухе, что соответствует букетному типу плодоношения. Плоды характеризуются высокими засолочными качествами и генетически лишены горечи.

Плоды сохраняют свой цвет на протяжении длительного времени. Урожайность составляет 6-7 кг с одного растения. Рекомендуемая плотность посадки – 2,5-3,0 растения на квадратный метр. При выращивании в открытом грунте формирование растений не требуется; плети могут свободно располагаться на грядке. Необходимо лишь удалить 3-4 нижних узла. В процессе ухода за растениями следует минимизировать переворачивание плетей и избегать их повреждения.

Продолжительный период плодоношения гибрида "Мурашка" обусловлен высокой устойчивостью растений к заболеваниям, в частности к мучнистой росе.

Собранные огурцы отличаются высоким качеством и превосходными вкусовыми характеристиками при засолке.

Ранее мы рассказали о сорте томатов "Углерод".

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 11
🙏
😹
🙀
😿 1
Поделитесь новостью