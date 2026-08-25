Огурцы сорта "Герман" – моветон: вместо них сажаю хит сезона 2026 и гребу урожай – шпарят зеленцы до осени без всякой горечи

Многие ценители огурцов проявляют интерес к сортам, пригодным для культивирования как на даче, так и на балконе. К числу таких сортов относится огурец "Мурашка" – раннеспелый гибрид с партенокарпическим типом плодоношения.
Описание сорта
"Мурашка" представляет собой скороспелый партенокарпический гибрид огурца женского типа цветения, созревающий в течение 43-48 дней с момента появления всходов до начала плодоношения. Отличительной особенностью является формирование 4-6 завязей в каждой пазухе, что соответствует букетному типу плодоношения. Плоды характеризуются высокими засолочными качествами и генетически лишены горечи.
Плоды сохраняют свой цвет на протяжении длительного времени. Урожайность составляет 6-7 кг с одного растения. Рекомендуемая плотность посадки – 2,5-3,0 растения на квадратный метр. При выращивании в открытом грунте формирование растений не требуется; плети могут свободно располагаться на грядке. Необходимо лишь удалить 3-4 нижних узла. В процессе ухода за растениями следует минимизировать переворачивание плетей и избегать их повреждения.
Продолжительный период плодоношения гибрида "Мурашка" обусловлен высокой устойчивостью растений к заболеваниям, в частности к мучнистой росе.
Собранные огурцы отличаются высоким качеством и превосходными вкусовыми характеристиками при засолке.
Ранее мы рассказали о сорте томатов "Углерод".