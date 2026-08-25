Огурцы сорта "Герман" – моветон: вместо них сажаю хит сезона 2026 и гребу урожай – шпарят зеленцы до осени без всякой горечи

Новости по теме

"Шпарит" зеленцы даже в холодное лето: этот гибрид отличается высокой лежкостью и длительным периодом плодоношения – рекомендации агронома

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Не гибрид, а урожайный конвейер: валит огурцами и в засуху, и в холода – от урожая спасу нет, собираем по 10 кг с 1 куста

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2 горсти муки в августе — и огурцы больше не болеют: на салаты и засолки точно хватит

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Петербуржцы пересаживаются на гибриды: что происходит с авторынком

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1 чайная ложка на куст - и огурцы шпарят зеленцы до морозов: забудьте про сухие завязи и горечь

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