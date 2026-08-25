Городовой / Новости Петербурга / С 1 сентября в России вступают в силу новые правила оказания платных медуслуг
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербурженка лишилась 10 млн рублей при покупке дома, которого не существовало Новости Петербурга
Эти 7 фраз выдают возраст не хуже паспорта - они звучат старомодно Новости Петербурга
Развитие метро до 2040 года: в Петербурге планируют открыть более 30 станций и три депо Новости Петербурга
Беру пластиковую бутылку — и сажа вылетит в дымоход со скоростью звука: почистить печь без соли и крахмала теперь легче легкого Полезное
В Петербурге сохранится аномальный холод еще на сутки — предупреждение синоптиков Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Туризм Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

С 1 сентября в России вступают в силу новые правила оказания платных медуслуг

Опубликовано: 25 августа 2026 14:54
 Проверено редакцией
Городовой ру
С 1 сентября в России вступают в силу новые правила оказания платных медуслуг
фото Городовой ру
Какие новшества ждут посетителей клиник и на что стоит обратить внимание

С начала осени в России заработают обновлённые правила оказания платных медицинских услуг. Они делают оформление проще, добавляют дистанционные опции и чётче прописывают права пациентов.

Как теперь заключают договор

С 1 сентября оформить договор на платные медуслуги можно будет не только через сайт клиники, но и через её мобильное приложение либо через платформу «Макс».

Договор считается заключённым после согласия пациента либо внесения полной или частичной оплаты. После этого клиника не вправе менять условия без согласия пациента или заказчика — это важный момент для защиты прав потребителей.

Анонимность и отдельные вмешательства

При анонимном обращении пациент может не указывать паспортные данные в договоре — правило упрощает доступ к ряду услуг. При этом любые платные консультации или вмешательства, выходящие за рамки стандарта помощи, проводят только по письменному согласию пациента.

Такой подход снижает риски недопонимания и спорных ситуаций.

Сроки и основа документа

Новый порядок закреплён постановлением правительства № 659 от 30 мая 2026 года. Он заменит правила 2023 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года.

Ранее «Городовой» рассказывал, МВД начнет автоматически получать данные о болезнях водителей.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 4
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью