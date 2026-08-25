С 1 сентября в России вступают в силу новые правила оказания платных медуслуг

С начала осени в России заработают обновлённые правила оказания платных медицинских услуг. Они делают оформление проще, добавляют дистанционные опции и чётче прописывают права пациентов.
Как теперь заключают договор
С 1 сентября оформить договор на платные медуслуги можно будет не только через сайт клиники, но и через её мобильное приложение либо через платформу «Макс».
Договор считается заключённым после согласия пациента либо внесения полной или частичной оплаты. После этого клиника не вправе менять условия без согласия пациента или заказчика — это важный момент для защиты прав потребителей.
Анонимность и отдельные вмешательства
При анонимном обращении пациент может не указывать паспортные данные в договоре — правило упрощает доступ к ряду услуг. При этом любые платные консультации или вмешательства, выходящие за рамки стандарта помощи, проводят только по письменному согласию пациента.
Такой подход снижает риски недопонимания и спорных ситуаций.
Сроки и основа документа
Новый порядок закреплён постановлением правительства № 659 от 30 мая 2026 года. Он заменит правила 2023 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года.
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