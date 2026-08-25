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Математическая ловушка: решите 200−96×2+8(12−10)=? без калькулятора — проверьте себя

Опубликовано: 25 августа 2026 15:13
 Проверено редакцией
Математическая ловушка: решите 200−96×2+8(12−10)=? без калькулятора — проверьте себя
Математическая ловушка: решите 200−96×2+8(12−10)=? без калькулятора — проверьте себя
Городовой ру
Проверьте свою внимательность: решите выражение 200 − 96 × 2 + 8 × (12 − 10). Короткие математические упражнения тренируют память и концентрацию. 

В эпоху смартфонов и калькуляторов мы всё реже считаем в уме. Кажется, что гаджеты делают это быстрее и точнее. Но именно поэтому так важно иногда давать мозгу нагрузку — возвращаться к простым арифметическим задачам, которые тренируют внимание и память.

Сегодня мы предлагаем вам решить выражение, которое на первый взгляд кажется обычным, но содержит скрытую ловушку, им поделилось ИА SakhalinMedia. Сумеете ли вы справиться за минуту без калькулятора?

Условие

200 − 96 × 2 + 8 × (12 − 10) = ?

Почему даже простой пример может сбить с толку

На первый взгляд здесь нет ничего сложного: числа небольшие, действий немного. Однако именно такие выражения чаще всего вызывают ошибки. Основная причина — привычка считать слева направо, игнорируя приоритет операций. Многие интуитивно пытаются сначала вычесть 96 из 200, забывая, что умножение выполняется раньше.

Другая распространённая ошибка — неправильная работа со скобками: их либо игнорируют, либо выполняют действие внутри них не в первую очередь. На самом деле решение требует лишь чёткого следования правилам.

Правильный порядок действий

Следуем базовому алгоритму арифметики: сначала вычисляем значение в скобках, потом выполняем умножение, а затем сложение и вычитание.

  1. Действие в скобках: 12 − 10 = 2.
  2. Умножение: 96 × 2 = 192; 8 × 2 = 16.
  3. Подставляем результаты: 200 − 192 + 16.
  4. Выполняем операции слева направо: 200 − 192 = 8; 8 + 16 = 24.
  5. Верное решение: 24.

Почему такие задачи полезны для взрослых

Подобные упражнения — это не только проверка знаний, а тренировка когнитивных функций. Они развивают рабочую память, учат концентрации и дисциплинируют мышление. В отличие от сложных вычислений, здесь важно не столько умение быстро умножать, сколько способность соблюдать последовательность и не поддаваться интуитивным, но ошибочным алгоритмам.

Регулярное решение таких примеров помогает быстрее обрабатывать информацию в повседневных ситуациях — от расчётов в магазине до быстрых решений на работе. И всё это без специальных приложений и тренажёров.

Вывод

Пример решается за четыре шага. Главное — не торопиться и соблюдать порядок действий. Такие короткие задания помогают держать мозг в тонусе и напоминают, что даже простые правила требуют внимания.

Ранее мы предлагали решить ещё интересный пример.

Автор:
Евгения Сухова
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