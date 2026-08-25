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Новая схема обмана: фейковые работодатели толкают россиян на кредиты

Опубликовано: 25 августа 2026 15:48
 Проверено редакцией
Городовой ру
Новая схема обмана: фейковые работодатели толкают россиян на кредиты
фото legion-media
Как мошенники маскируются под работодателей

Рынок вакансий манит не только соискателей, но и аферистов — они всё чаще выдают себя за работодателей.

Под предлогом трудоустройства злоумышленники выманивают деньги или втягивают людей в кредитные обязательства, передает источник.

Как работает обман

Мошенники начинают с публикации привлекательной вакансии. Дальше кандидата приглашают на «собеседование» или «бесплатное обучение».

На следующем этапе человеку предлагают оформить кредитную карту, пополнить баланс или перевести деньги — якобы для рабочих нужд, открытия «бонусного счёта» или доступа к привилегиям. Аферисты уверяют, что средства быстро вернутся, но в итоге жертва остаётся и без денег, и без работы.

Иногда в схему включают лжеюриста: он убеждает, что для «обновления данных в бюро кредитных историй» нужно оформить ещё один кредит и перевести деньги по указанным реквизитам.

Чем опасны такие предложения

Главная опасность — в сочетании психологического давления и финансовых рисков. Человек может не только лишиться накоплений, но и получить долговые обязательства, испортить кредитную историю и столкнуться с последствиями неправомерного использования персональных данных.

Как не стать жертвой: простые правила безопасности

  • не оформлять кредиты и не переводить деньги по просьбе работодателя на этапе собеседования — настоящие компании так не делают;
  • проверять работодателя: искать сайт, отзывы, реквизиты, соответствие данным в открытых реестрах;
  • не передавать коды из СМС, данные карт и пароли — ни при каких условиях;
  • насторожиться, если обещают быстрый доход, «гарантированное трудоустройство» или требуют вложений «для активации счёта».

Ранее «Городовой» рассказывал, как добиться перерасчета за услуги ЖКХ.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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