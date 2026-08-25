Новая схема обмана: фейковые работодатели толкают россиян на кредиты

Рынок вакансий манит не только соискателей, но и аферистов — они всё чаще выдают себя за работодателей.
Под предлогом трудоустройства злоумышленники выманивают деньги или втягивают людей в кредитные обязательства, передает источник.
Как работает обман
Мошенники начинают с публикации привлекательной вакансии. Дальше кандидата приглашают на «собеседование» или «бесплатное обучение».
На следующем этапе человеку предлагают оформить кредитную карту, пополнить баланс или перевести деньги — якобы для рабочих нужд, открытия «бонусного счёта» или доступа к привилегиям. Аферисты уверяют, что средства быстро вернутся, но в итоге жертва остаётся и без денег, и без работы.
Иногда в схему включают лжеюриста: он убеждает, что для «обновления данных в бюро кредитных историй» нужно оформить ещё один кредит и перевести деньги по указанным реквизитам.
Чем опасны такие предложения
Главная опасность — в сочетании психологического давления и финансовых рисков. Человек может не только лишиться накоплений, но и получить долговые обязательства, испортить кредитную историю и столкнуться с последствиями неправомерного использования персональных данных.
Как не стать жертвой: простые правила безопасности
- не оформлять кредиты и не переводить деньги по просьбе работодателя на этапе собеседования — настоящие компании так не делают;
- проверять работодателя: искать сайт, отзывы, реквизиты, соответствие данным в открытых реестрах;
- не передавать коды из СМС, данные карт и пароли — ни при каких условиях;
- насторожиться, если обещают быстрый доход, «гарантированное трудоустройство» или требуют вложений «для активации счёта».
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