Сплошное разочарование: недостатки Баку, которые смущают российских туристов - возвращаться не захочется

Баку является столицей Азербайджана, поэтому туда хотят попасть многие туристы. Но у города есть недостатки, которые могут испортить впечатление о стране. Об этом следует знать еще перед поездкой.

Архитектура

В городе есть красивая архитектура, которая напоминает европейские улочки, но это все находится лишь в центре. За красивой ширмой здесь часто встречается разруха с грязью. Благоустройством в отдаленных районах никто не занимается.

Магазины

Хоть Баку и является столицей, но хороших торговых комплексов и магазинов здесь мало. Ассортимент можно назвать весьма скромным, из-за чего любителям шопинга тут делать нечего.

Навязчивые разводилы

“Отдых в центре города портила бестактность местных продавцов. Например, один раз я попал в очень неловкую ситуацию: мужчина на улице насильно вручил мне цветы для второй половинки, но когда я дал ему понять, что платить не буду, он попытался пристыдить меня за отказ, вырвал букет из рук и начал кричать оскорбления на своём языке”, - сообщает портал “ПСЖР”.

Случайный график достопримечательностей

Реальное время работы достопримечательностей сильно отличается от того, который указан на сайтах. Локации могут работать всего несколько часов в сутки, а встречаются и такие случаи, когда они закрыты на весь день. Из-за этого здесь не получится строить планы даже на несколько часов вперед.

Личный опыт

Азербайджан мне понравился, однако впечатление об отдыхе немного портили местные продавцы. Такой навязчивости не встретить даже в Турции.

Ранее портал "Городовой" рассказал, что в Турции стоит дешевле, чем в России.

