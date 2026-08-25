В Петербурге сохранится аномальный холод еще на сутки — предупреждение синоптиков

Погода в Северной столице не радует теплом — в городе и области ожидается прохлада и дожди. Атмосферное давление при этом пойдёт вверх, что может сказаться на самочувствии чувствительных к переменам погоды людей.
Что обещают синоптики
25 августа Петербург окажется под влиянием тыловой части циклона — он смещается в сторону Республики Коми. В городе прогнозируют облачность с прояснениями и кратковременные дожди. Температура в Петербурге днём составит +16…+18°, в Ленобласти — +14…+19°. Это ниже климатической нормы. Атмосферное давление поднимется до 763 мм рт. ст.
Чего ждать дальше
Уже 26 августа ситуация начнёт меняться к лучшему: осадки прекратятся, а температура поднимется до +19…+21°. Впереди — новая волна потепления, так что непогода окажется недолгой.
Как пережить прохладный и дождливый день: простые советы
- одеваться слоями — так проще регулировать тепло в помещении и на улице;
- брать с собой зонт или дождевик — кратковременные дожди могут начаться неожиданно;
- избегать чрезмерных нагрузок — повышенное давление и прохлада могут влиять на самочувствие;
- держать под рукой тёплый напиток — он поможет согреться, если станет зябко.
Ранее «Городовой» рассказывал, как подобрать помещение для бизнеса в Петербурге.