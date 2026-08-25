Пластиковый экран под ванной — прошлый век и колхоз: 4 замены, которые сразу делают интерьер современнее

Старая пластиковая панель под ванной быстро теряет вид: желтеет, царапается, смотрится дёшево. Но чтобы освежить интерьер, не обязательно затевать масштабный ремонт.
Есть несколько простых решений — от бюджетных до более стильных, которые реально воплотить за выходные.
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- «Парящая» ванна с подсветкой: экран немного утапливают, оставляя зазор у пола, и монтируют влагозащищённую светодиодную ленту — вечером она мягко подсвечивает пространство и визуально приподнимает чашу.
- Фасад из полимерного ротанга: плетёная фактура добавляет уюта, хорошо сочетается с природными оттенками и улучшает проветривание за счёт отверстий.
- Экран‑шкаф для хранения: влагостойкие фасады из МДФ с распашными дверцами или системой push‑to‑open превращают зону под ванной в удобную систему хранения, не теряя эстетики.
- Обновление старой панели плёнкой: самоклеящееся покрытие под дерево, камень или бетон маскирует потёртости и заметно освежает вид — главное, тщательно подготовить поверхность.
Практические советы, чтобы не наделать ошибок
Для влажных помещений берите только материалы с влагозащитой, а электрику доверяйте специалисту. Если планируете шкаф, обязательно оставьте доступ к сифону и коммуникациям — полностью закрывать техническую зону нельзя.
Перед наклеиванием плёнки панель нужно вымыть, обезжирить и высушить, а саму плёнку разглаживать от центра к краям, чтобы не осталось пузырей.
Личный опыт автора
Однажды решила не менять экран целиком, а просто обклеила его плёнкой под бетон — результат удивил. Потом добавила плетёный фасад в другой ванной — стало уютнее и «дороже». Теперь советую начинать с малого: даже небольшой штрих способен полностью поменять восприятие пространства.
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