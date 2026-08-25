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Пластиковый экран под ванной — прошлый век и колхоз: 4 замены, которые сразу делают интерьер современнее

Опубликовано: 25 августа 2026 14:30
 Проверено редакцией
Городовой ру
Пластиковый экран под ванной — прошлый век и колхоз: 4 замены, которые сразу делают интерьер современнее
фото legion-media
Как обновить экран под ванной без капитального ремонта

Старая пластиковая панель под ванной быстро теряет вид: желтеет, царапается, смотрится дёшево. Но чтобы освежить интерьер, не обязательно затевать масштабный ремонт.

Есть несколько простых решений — от бюджетных до более стильных, которые реально воплотить за выходные.

4 способа сделать низ ванны современнее

  1. «Парящая» ванна с подсветкой: экран немного утапливают, оставляя зазор у пола, и монтируют влагозащищённую светодиодную ленту — вечером она мягко подсвечивает пространство и визуально приподнимает чашу.
  2. Фасад из полимерного ротанга: плетёная фактура добавляет уюта, хорошо сочетается с природными оттенками и улучшает проветривание за счёт отверстий.
  3. Экран‑шкаф для хранения: влагостойкие фасады из МДФ с распашными дверцами или системой push‑to‑open превращают зону под ванной в удобную систему хранения, не теряя эстетики.
  4. Обновление старой панели плёнкой: самоклеящееся покрытие под дерево, камень или бетон маскирует потёртости и заметно освежает вид — главное, тщательно подготовить поверхность.

Практические советы, чтобы не наделать ошибок

Для влажных помещений берите только материалы с влагозащитой, а электрику доверяйте специалисту. Если планируете шкаф, обязательно оставьте доступ к сифону и коммуникациям — полностью закрывать техническую зону нельзя.

Перед наклеиванием плёнки панель нужно вымыть, обезжирить и высушить, а саму плёнку разглаживать от центра к краям, чтобы не осталось пузырей.

Личный опыт автора

Однажды решила не менять экран целиком, а просто обклеила его плёнкой под бетон — результат удивил. Потом добавила плетёный фасад в другой ванной — стало уютнее и «дороже». Теперь советую начинать с малого: даже небольшой штрих способен полностью поменять восприятие пространства.

Ранее «Городовой» рассказывал, как определить, что холодильник «теряет» холод.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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